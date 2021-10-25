Помимо качественного сна, человек хорошо высыпается, после пробуждения чувствует прилив сил и бодрость, у него появляется желание активно жить и работать.

5 причин купить ортопедический матрас

Крепкий сон. Многие жалуются на проблемы с засыпанием и частое пробуждение ночью. Причина — неудобное спальное место. Решить ее сможет правильный ортопедическое изделие, ведь он способствует более крепкому и здоровому сну. Профилактика заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Изделие предупреждает появление новых проблем с позвоночником. Но перед покупкой ортопедической продукции следует проконсультироваться с лечащим врачом. Хорошая осанка. Через некоторое время пользователь замечает, насколько красивой и ровной стала его осанка. Сутулясь, человек создает избыточную нагрузку на внутренние органы, а позвоночник начинает привыкать к такому положению. Совокупности это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому следует делать все возможное для формирования и поддержания правильной осанки — например, начать с покупки матраса с лечебным эффектом. Бодрость. Невыспавшийся человек чувствует себя уставшим и разбитым, причем эти ощущения появляются сразу с момента пробуждения. Покупка ортопедического матраса во многих случаях решает такие проблемы. Избавление от головной боли. Постоянный недосып сопровождается тяжестью и болью в голове. Разумеется, проблема обычно бывает комплексной, но подбор идеального матраса поможет решить часть проблем с головными болями.

Преимущества ортопедических матрасов

Ортопедические матрасы обладают большим количеством преимуществ. Но их можно заметить только если модель была подобрана правильно, и она имеет надлежащее качество. Каталог ортопедических матрасов содержит надежные и эффективные изделия, которые успешно прошли испытания и сопровождаются соответствующей сертификацией.

Достоинства ортопедической продукции:

эффект памяти — матрас подстраивается под изгибы тела и оказывает лечебное воздействие: расслабляет мышцы, снимает защемления и головные боли, избавляет от бессонницы;

специальная пропитка — предупреждает появление бактерий и вредителей;

безопасные материалы — натуральное сырье не вызывает аллергических реакций, зуда и покраснений кожи: для изготовления матраса производители берут кокос, латекс, ортопедическую пену, бамбук, шерсть, хлопок, лен, шелк, кашемир и другие материалы;

выдерживание нагрузок до 200 кг и выше;

разные варианты жесткости.

Привыкание к ортопедическому матрасу происходит быстро, не более пяти часов или трех дней. После чего владелец такого изделия больше не захочет возвращаться в привычной мягкой конструкции.