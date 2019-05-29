«Скажи коррупции – Нет!»

Студентам профильного ВУЗа регионального министерства природных ресурсов и экологии с кафедры инженерных проблем экологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» рассказали о причинах возникновения коррупции, ее видах и об ущербе, который она наносит государству, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Целью беседы стало формирование у студентов отрицательного отношения к коррупционным правонарушениям, а также повышение уровня знания законодательства о противодействии коррупции.

— Наша задача не только пресекать, но и предупреждать нарушения закона, — отметила заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы минприроды Евгения Ершова.

Заведующий кафедрой инженерных проблем экологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» Владимир Ларичкин в свою очередь отметил, что, начиная с детских лет нужно приучать ребенка к негативному отношению к коррупции, ведь как бы ни была активна роль государства в принятии мер по противодействию коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе.

Отмечается, что студенты проявили свой интерес в обсуждении темы, задавая вопросы и высказывая свою точку зрения.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области напомнили, что в регионе уделяется особое внимание противодействию коррупции.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального министерства природных ресурсов и экологии