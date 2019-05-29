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Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

Представители малоформатной торговли готовы сами апгрейдить эти площадки до формата «Умной остановки».
  • 29/05/2019, 14:58
Автор: Юлия Данилова
Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору
Пока с крупным инвестором речь идет о модернизации нескольких сотен остановок, а в городе сеть состоит из почти 3000 остановочных платформ.

— Сейчас появилось много информации по проекту «Умная остановка». Нашелся инвестор, который готов вложить в проект 1,5 млрд рублей по концессии, и дальше они говорят, что будут нам сдавать эти объекты в аренду. Как представители малого бизнеса мы обеспокоены ситуацией. Мы сами хотим и можем ставить «Умные остановки», — заявил во время встречи мэра Новосибирска с предпринимателями координатор Коалиции малых торговых форматов и киоскеров по Новосибирской области Артем Береговой.

Он отметил, что сейчас предприниматели не работают в этом направлении только потому, что у них нет гарантий, что после модернизации они получат приоритетное право арендовать эти остановки.

— По факту сейчас получается, что одному инвестору мэрия готова предоставить условия модернизации остановок по концессии, а отдельно каждому предпринимателю — нет. Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления разрешения действующим предпринимателям без торгов размещать на площадке «Умные остановки» с условием действия договора на срок не менее 20 лет, — заявил Береговой.

Он напомнил, что недавно Новосибирск был признан лучшим торговым городом России, свой вклад в получение этого статуса внесли и компании малоформатной торговли.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что проект «Умная остановка» реализуется в городе уже около 3 лет — и за это время было установлено всего 4 павильона.

— Давайте проедем по Новосибирску и посмотрим на остановки. Основной недостаток — они не похожи одна на другую. Понятно, что это от бедности. Если бы у города были средства, то порядок был бы наведен давным-давно. И понятно, что остановки устанавливались в тот период, когда в этом вопросе не было системности и каждый арендатор делал то, на что у него хватало средств. Но сейчас ситуация меняется. Мы готовимся к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Появился подрядчик (и не один), который готов реализовывать проект не штучно, а улицами, проспектами и районами в едином дизайн-коде. Конечно, нам это интересно, — пояснил мэр. — В такой ситуации мы сразу можем прописать в договоре не только внешний вид и наполнение остановки, но и правила ее содержания, а также прилегающей территории. Сейчас с этим у нас возникает очень много вопросов к действующим арендаторам.

Глава города также отметил, что пока с крупным инвестором речь идет о модернизации нескольких сотен остановок, а в городе сеть состоит из почти 3000 остановочных платформ.

— Это большое поле для работы всех участников рынка. Если у вас есть предложение — выходите с ним на мэрию, а дальше будут конкурсные процедуры. Модернизация остановочных платформ в Новосибирске — это очень емкий рынок. Тут излишне бить тревогу, но точно могу сказать, что раздача предпринимателям по одной остановке ни к чему хорошему не приведет. Этим путем мы не пойдем, потому что уже видели, что из этого может получиться, — говорит Локоть.

Он также предупредил предпринимателей, что у него есть вопросы к незаконным точкам уличной торговли, которые вызывают много замечаний не только от горожан, но и от гостей города.

— Эти кибитки наносят ущерб тем, кто ведет законную торговлю, платит за аренду и налоги. Они торгуют «в черную», без соблюдения санитарных норм. Такая торговля уродует город, и ее не должно быть на наших улицах. В преддверии Чемпионата мира нужно приводить Новосибирск в порядок, — резюмировал мэр.

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

В марте компания ООО «Россибинвест» предложила мэрии Новосибирска заключить концессионное соглашение по созданию в городе сети современных остановочных платформ для общественного транспорта — «Умных остановок». Инвестор заявил о готовности в течение 2-3 лет произвести и установить на первом этапе около 300 остановок. На втором —  еще несколько сотен. Учредитель компании Дмитрий Гарцуев рассказывал InfoPro54, что уже достигнуты договоренности с пулом потенциальных арендаторов. Якорными арендаторами будут сотовые операторы, цветочные компании, мороженщики. Около 40 остановочных комплексов готова занять компания «Русские блины». Он также отмечал, что кроме производства и установки остановок компания будет заниматься апгрейдом их технической начинки.

Фото: Евгения Серёгина

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