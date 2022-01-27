Губернатор не исключил появления в Заельцовском бору профильных инвесторов

— При нашей жизни мы всячески будем препятствовать продолжению коммерческого строительства на территории зеленых зон Новосибирска и агломерации. Но если будут появляться проекты рекреационного, медицинского, оздоровительного и спортивного назначения, которые дополняют ценность территории, повышают ее привлекательность для отдыха горожан, то такие проекты мы рассматриваем и готовы им оказывать господдержку, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В частности, он отметил, что на территории Заельцовского бора есть заброшенные санатории, базы отдыха и детские лагеря.

— Если кто-то из инвесторов пожелает их восстановить по схожему профилю: открыть санаторий, оздоровительный центр, базу отдыха, то с соблюдением всех норм и ограничений проекты будут поддерживаться, — уточнил губернатор.

— Мы дождемся завершения всех процессов. Но исход очевиден. В быстром варианте: кассация или Верховный суд закрепят решение в пользу правительства и Заксобрания Новосибирской области. В этом случае закон продолжит свое действие и у нас появится возможность форсированней готовить все подзаконные акты и устанавливать границы в отношении Заельцовского бора и других территорий, — говорит Травников. — Если инициаторы исков добьются отмены решения, то мы с депутатами подготовим новые формулировки и примем их. В любом случае закон будет работать.

Напомним, закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) был принят в регионе в феврале 2021 года. Одна из причин его принятия: остановить коммерческую застройку зеленых зон Новосибирска и агломерации. До сих пор он не заработал в полную силу, так как оспаривается в разных инстанциях.

Напомним, в столь же категоричной форме о намерении поддержать закон говорил в конце года на финальной пресс-конференции спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

В марте 2021 года правительство области приняло постановление, в котором площадь будущего Заельцовского ООПТ превышала 9 тысяч га, в августе с новым постановлением площадь ООПТ уменьшилась почти вдвое. При этом в марте в ООПТ включили Заельцовское кладбище, зоопарк и Дендропарк, а в августе все эти территории, а также долю частного сектора вдоль улицы Сухарной, 2-й Ельцовки из постановления исключили.