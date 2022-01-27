Рекламодателям

Губернатор не исключил появления в Заельцовском бору профильных инвесторов

  • 27/01/2022, 14:45
Автор:
новости Новосибирска
Если они модернизируют имеющиеся объекты.

— При нашей жизни мы всячески будем препятствовать продолжению коммерческого строительства на территории зеленых зон Новосибирска и агломерации. Но если будут появляться проекты рекреационного, медицинского, оздоровительного и спортивного назначения, которые дополняют ценность территории, повышают ее привлекательность для отдыха горожан, то такие проекты мы рассматриваем и готовы им оказывать господдержку, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В частности, он отметил, что на территории Заельцовского бора есть заброшенные санатории, базы отдыха и детские лагеря.

Если кто-то из инвесторов пожелает их восстановить по схожему профилю: открыть санаторий, оздоровительный центр, базу отдыха, то с соблюдением всех норм и ограничений проекты будут поддерживаться, — уточнил губернатор.

Новости Новосибирска

Общественники частично победили «природоохранный» закон

Напомним, закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) был принят в регионе в феврале 2021 года. Одна из причин его принятия: остановить коммерческую застройку зеленых зон Новосибирска и агломерации. До сих пор он не заработал в полную силу, так как оспаривается в разных инстанциях.

— Мы дождемся завершения всех процессов. Но исход очевиден. В быстром варианте: кассация или Верховный суд закрепят решение в пользу правительства и Заксобрания Новосибирской области. В этом случае закон продолжит свое действие и у нас появится возможность форсированней готовить все подзаконные акты и устанавливать границы в отношении Заельцовского бора и других территорий, — говорит Травников. — Если инициаторы исков добьются отмены решения, то мы с депутатами подготовим новые формулировки и примем их. В любом случае закон будет работать.

Новости Сибири

Инвесторов не пускают в леса и на берега водоемов

Напомним, в столь же категоричной форме о намерении поддержать закон говорил в конце года на финальной пресс-конференции спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

В марте 2021 года правительство области приняло постановление, в котором площадь будущего Заельцовского ООПТ превышала 9 тысяч га, в августе с новым постановлением площадь ООПТ уменьшилась почти вдвое. При этом в марте в ООПТ включили Заельцовское кладбище, зоопарк и Дендропарк, а в августе все эти территории, а также долю частного сектора вдоль улицы Сухарной, 2-й Ельцовки из постановления исключили.

Фото Евгении Серегиной

498

Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : инвестиции Заельцовский бор бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Технониколь» будет выпускать новую продукцию в Кузбассе

27/01/2022, 11:49

Преподавателю красноярского вуза предъявили более 30 фактов получения взятки

26/01/2022, 10:22

Сибиряки купили ювелирных изделий на 170 млн рублей

25/01/2022, 09:55

Новые ЛЭП построят в 2022 году на федеральных трассах Западной Сибири

21/01/2022, 17:07

Актуальный разговор

Интервью

Местное самоуправление — в районы, мэров — в вертикаль

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский предприниматель обвиняется в коммерческом подкупе

27/01/2022, 16:05

В этом году в Новосибирске будет больше разрытых улиц

27/01/2022, 15:48

За 2021 год спрос на услуги психологов в Новосибирске вырос в три раза

27/01/2022, 13:10

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

27/01/2022, 12:49
Популярное

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00

Какое лето ожидается в Новосибирске в 2022 году?

26/01/2022, 17:19

Как погасить ипотеку в случае утраты закладной?

26/01/2022, 15:16

Магнитные бури в феврале 2022 года

25/01/2022, 15:01

Восточный гороскоп финансов на 2022 год

25/01/2022, 13:27

Сколько формул можно спрятать в одноразовой маске – шпаргалке?

24/01/2022, 16:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Freedom Holding Corp. расширил компетенции на американских рынках

27/01/2022, 16:05

Скидка 50% на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса

27/01/2022, 15:24

ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей под 0,1% в рамках Дальневосточной ипотеки

27/01/2022, 13:33

Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель в 1,2 раза по итогам 2021 года

27/01/2022, 11:54

ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений

27/01/2022, 10:29

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Какой готовый бизнес пользовался спросом в Новосибирске в 2021 году?

Эксперты прогнозируют третью волну инфляции в 2022 году

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

Финансы

новости Новосибирска

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

«Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам»

В продуктовом ритейле растет популярность сетей формата «жесткий дискаунтер»

За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

Политика

новости Новосибирска

Горсовет закрыли от депутатских помощников?

Новосибирский райсовет может «похудеть» на одного депутата

Полпреда просят помочь с избранием сельского главы

Суд признал законным голосование курсантов в Октябрьском районе

После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий

Недвижимость

новости Новосибирска

«Экология-Новосибирск» прокомментировала информацию о высоких платежах за аренду

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

В Новосибирске планируют разрешить сносить частные дома при комплексном развитии территорий

Новосибирец незаконно получил выплаты на строительство жилья

Новосибирские застройщики на втором месте по объему привлеченных субсидий от ДОМ.РФ

Технологии

новости Новосибирска

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Телекоммуникации

новости бизенса

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

iPhone 11 стал «смартфоном года» в Новосибирске

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Агропром

новости Новосибирска

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

В регионе появилась угроза ящура

Кто из новосибирских сельхозпроизводителей реально развивает мелиорацию на своих землях?

Транспорт

новости Новосибирска

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

На улицах Новосибирска пройдут испытания нового троллейбуса

Кроссоверы и внедорожники за год в Новосибирске подорожали на 35%

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

Институт теплофизики планирует запустить тестовую модель летающего автомобиля в 2025 году

Медицина

Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

«Клиника НИИТО» работает над стабилизацией финансового состояния

В условиях пандемии больничный лист можно будет оформить заочно

В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

Бактериофаготерапия и остеоонкология — новые направления работы новосибирского института

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

новости Новосибирска

За 2021 год спрос на услуги психологов в Новосибирске вырос в три раза

В Новосибирской области вводится всеобщий школьный карантин

Собственники жилья не пускают на придомовые площадки «коммерческий» мусор

На укрепление берегов Обского водохранилища выделили 170 млн рублей

Началось рассмотрение дела Сергея Проничева

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска