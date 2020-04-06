Строительство на объектах ГК «Стрижи» идет полным ходом

Строительные площадки ГК «Стрижи» работают в штатном режиме.

Отметим, что ГК «Стрижи» включена в список из 106 компаний, определенных правительством области как «имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области».

Все объекты ГК «Стрижи» будут введены в срок.

Фото предоставлено ГК «Стрижи»

Проектные декларации на сайте gk-strizhi.ru