Как пандемия повлияла на цветочный рынок Новосибирска?

Ограничительные меры, действовавшие в Новосибирской области во время пандемии коронавируса в 2020 году, коснулись и цветочного ритейла — он тоже закрывался на карантин. Но несмотря на это, части новосибирских компаний удалось за время локдауна не только укрепить свои позиции на региональном рынке, но и увеличить прибыль. Предсказуемо такими игроками стали фирмы, которые еще до начала пандемии наладили свой сервис доставки и онлайн-взаимодействие с потребителями.

— Конечно, пандемия внесла свои коррективы в нашу работу. Почти всем цветочным салонам пришлось на время закрыться. Мы сделали упор на дистанционные продажи, доработали свой сервис доставки, так что никаких ограничений не заметили, — рассказала Infopro54 директор цветочного салона ООО «Сибцвет» (бренд FLO BAR) Мария Михайлова. — Голландия, как и вся Европа, в 2020 году была тотальна закрыта. Это отсекло большое количество поставщиков с дешевой цветочной продукцией, в результате импорт в Россию остался только качественный. В результате никогда такого хорошего цветка, как в карантин, в Новосибирск не приходило. Те клиенты, которые пришли к нам во время пандемии, это оценили и сейчас стали постоянными. В итоге выручка во время пандемии у нас выросла и сейчас продолжает расти, по сравнению с показателями начала 2020 года.

Трендом-2020 также предсказуемо стал рост цен на цветы. Этому способствовали самоизоляция и ограничение предложения, а также рост курса валюты.

— Цены, конечно, выросли, но это связано с тем, что в пандемию не работала часть плантаций, в итоге снизился объем цветов, — поясняет Ирина Жилина, управляющая сетью «FLOraОПТ».

При этом цветочные ритейлеры признают, что платежеспособность регионального потребителя за пандемию просела. По мнению Жилиной, спрос, по сравнению с 2020 годом, не изменился, цветы все же покупают. Но в обычные дни букеты стали заказывать скромнее, то есть пандемия все-таки ударила по карману горожан. В праздничные дни потребители в расходах на цветы по-прежнему не скупятся.

В связи с закрытием границ более значимую роль на новосибирском цветочном рынке стали играть местные производители. Ритейлеры отмечают, что их поставки более надежны, предсказуемы, а их продукция более доступна по цене конечному покупателю. Большинство ритейлеров сейчас заранее бронирует партии у местных компаний, чтобы снизить риски.

— Наша компания только первый год начала сотрудничать с местными поставщиками, поэтому мне трудно дать какую-либо оценку доли местной продукции на рынке, но, судя по количеству машин, которые торгуют тюльпанами на улицах Новосибирска, местные фермеры очень основательно подготовились к празднику, — пояснила Жилина. — В перспективе значительно сократить логистические издержки цветочного ритейла, поможет новый крупный игрок — ТК «Новосибирский», появившийся на новосибирском рынке относительно недавно.

Напомним, ТК «Новосибирский» (входит в ГК «Горкунов») на 2 га теплиц организовал производство в промышленных масштабах роз на срез. В марте на прилавки региона начала поступать первая партия цветов. В планах комбината — выращивание хризантем и гербер, а также увеличение площадей до 8 га. В декабре 2020 года инвестсовет Новосибирской области одобрил проект по промышленному выращиванию тюльпанов. Инвестор планирует построить теплицы в ТОСЭР «Горный». О расширении мощностей задумываются и другие производители.

— Если говорить конкретно о тюльпанах, то за 10 лет доля местных производителей значительно выросла, появились новые компании, а также модернизировались и расширились старожилы рынка, — сообщил соучредитель тепличной компании ООО «СК РУСЬ» Роман Олифер.

Голландские компании также поставляют цветочные грузы в Новосибирск, но сейчас на привлекательность их продукции серьезное влияние оказывают задержки с поставками и рост тарифов на перевозки. По данным Сибирского таможенного управления, в 2020 году на территорию Новосибирской области было импортировано цветочной продукции на сумму 5,6 млн долларов общим весом 741,9 т. Основными странами-импортерами в стоимостном отношении стали Эквадор — 48,5%, Нидерланды — 37,3%, Кения — 5,8%, Колумбия — 4,5%, Эфиопия — 1,5%. Для сравнения: в 2019 году в регион было ввезено из-за границы цветочной продукции на сумму 3,1 млн долларов общим весом 445 т. Основной импорт цветочной продукции в стоимостном соотношении пришелся на Нидерланды — 56,3%, Эквадор — 21,7%, Казахстан — 6,9%, Кению — 6,2%, Колумбию — 4%.

В целом, локдаун 2020 года новосибирский цветочный ритейл прошел неплохо. Да, за 3 месяца карантина у многих компаний накопились долги по аренде. Навстречу арендаторам пошли далеко не все собственники помещений. Одним владельцам салонов пришлось переехать, а других недоговоренность с арендаторами подтолкнула закрыть бизнес. Тем не менее, по данным 2GIS, на март 2021 года продажу цветов в Новосибирске осуществляют 535 компаний. В этот же период 2020 года на рынке работали 569 игроков, в 2019-м — 549.