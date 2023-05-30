Анна Сидевич: Скорость бега позволяет всегда двигаться вперед

23 мая в Концертном комплексе им. В.В. Маяковского прошел иммерсивный фуршет. Компания «Анна Сидевич Кейтеринг» пригласила гостей, друзей, партнеров и специалистов event-индустрии на праздник, посвященный десятилетию своего бизнеса.

Кейтеринг — непростой и очень конкурентный бизнес. Без непрерывного роста и динамичного развития в этой индустрии сложно добиться успеха. Именно поэтому Анна Сидевич и в жизни, и бизнесе руководствуется девизом из «Алисы в Стране чудес»: «Нужно бежать изо всех сил, чтобы только оставаться на месте, а чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее». В этой философской и немного сказочной фразе Анна видит путь для дальнейшего развития своей компании.

Сказочная атмосфера царила и на самом празднике. В фойе гостей встречали герои замечательной сказки Льюиса Кэрролла. Чтобы стать участником истории, каждому гостю необходимо было принять волшебный эликсир, в качестве которого выступили безалкогольные коктейли, шампанское и необыкновенно вкусное мороженое: лимонное, малиновое, шоколадное, ванильное и сливочное. А дальше через «кроличью нору» гости попадали в «сказочный» мир, где были представлены интересные и необычные фуршетные блюда и закуски, мясная, сырная и рыбная гастрономия. Каждый присутствующий смог попробовать и оценить все разнообразие вкусов, над которыми ежедневно в течение 10 лет трудятся сотрудники «Анны Сидевич Кейтеринг».

На момент образования бизнес, созданный двумя партнерами, обслуживал мероприятия с 50-200 участниками.

В силу сложившихся обстоятельств и профессиональных обязательств развивались также и другие направления: производство полуфабрикатов для сети кофеен «Кофе Хауз» и корпоративного питания сотрудников METRO. Однако эти направления не удалось вывести в прибыльные, и партнеры приняли решение полностью сосредоточиться на кейтеринге. В компанию за сервисом обращались новые, все более крупные клиенты, вместе с ними росла производственная база, увеличивался штат сотрудников, совершенствовались технологии. Сама Анна Сидевич продолжала учиться бизнесу. Участие в отраслевых семинарах, посещение профессиональных конференций и выставок, в том числе в США, давали старт внедрению новых идей, позволяли предлагать клиентам что-то новое, необычное.

Разные форматы, в которых работает компания (организация фуршетов, банкетов и кофе-брейков, доставка блюд без обслуживания и кейтеринг-боксы), позволяют для каждого клиента предложить именно то, что ему требуется.

Сегодня компания умеет и выполняет заказы, предполагающие участие в мероприятии до нескольких тысяч человек. Не проблема для «Анны Сидевич Кейтеринг» — организовать питание в любой локации, для самых взыскательных заказчиков. Как рассказала Анна, мероприятия с солидным числом и высоким уровнем гостей проводили в Сковородино, Сочи, разных городах Сибири, в горах Алтая, в чистом поле, где не было источников электроэнергии и воды. Логичным шагом для дальнейшего роста компании стал выход на московский рынок.

— Первые наши московские заказчики знали нас по работе в Новосибирске: им был важен тот уровень сервиса и качества питания, который мы предлагаем. Теперь к этим заказчикам по сарафанному радио присоединяются уже московские клиенты. Мы не демпингуем ни в Москве, ни в Сибири и ниже рентабельности не работаем. А отзывы столичных клиентов подтверждают, что соотношение цена/качество у нас выше сложившегося на московском рынке. То есть мы работаем именно так, чтобы было качество и довольные клиенты. И чтобы кейтеринг мог успешно развиваться. Несмотря на то, что бизнес на родине работает как часы, он требует моего внимания. Всегда есть над чем работать, что улучшить, что изменить и сделать более технологичным. Поэтому я приезжаю в Новосибирск не реже раза в полтора месяца, чтобы на месте скорректировать планы развития бизнеса, обучить сотрудников, зарядить их энергией и вселить уверенность в завтрашнем дне, а также лично проконтролировать выполнение внутренних стандартов работы компании. Безусловно, мы развиваемся в соответствии со своей стратегией и планами, которые устанавливаем в начале года на стратегической сессии. В Новосибирске компания уже добилась определенного уровня развития, и мы работаем над повышением качества, строго выполняем внутренние стандарты. В Москве мы работаем второй год и в приоритете — расширение зоны присутствия, — поделилась планами Анна Сидевич.

Еще одно важное качество компании — умение приобретать постоянных партнеров. Стабильно высокое качество питания, отлаженные технологии обслуживания, безупречная логистика, умение услышать все пожелания заказчиков, оперативность обеспечивают компании прирост в Новосибирске и развитие в Москве.

— Мы сотрудничаем с кейтерингом Анны Сидевич около 8 лет, — говорит Елена Богомолова, компания «Электрокомплектсервис». — У нас практикуется очень серьезный и требовательный подход и к организации корпоративных мероприятий, и к подбору партнеров для совместной реализации. Первое наше совместное мероприятие — день рождения нашей компании. У нас нестандартный запрос по кухне: мы за множество лет уже много чего перепробовали, и нам хотелось обновления привычных блюд. Поиск и рекомендации вывели нас на компанию Анны, и мы решились на сотрудничество. Нам важно, чтобы на наших праздниках была дружелюбная, комфортная, энергетически позитивная атмосфера. И уже во время первой встречи с Анной возникло взаимопонимание и синергия. Она умеет слушать и слышать, рефлексировать и улучшать качество своего сервиса. В итоге и мы, и наши гости отметили, что все блюда были на высоком уровне, четко по таймингу и с интересной подачей. На долгое время «Анна Сидевич Кейтеринг» стала нашим постоянным партнером. Мы уверены, что где бы ни проходили праздники (а мы любим выбирать необычные площадки), питание, организованное этой компаний, будет именно таким, каким мы и задумывали — душевным гармоничным, необычным, где гости смогут и сами принять участие в приготовлении закусок. Это всегда запоминается. Желаю компании не останавливаться на достигнутом, расширять горизонты и оставаться позитивной и заряжающей энергией окружающих!

О положительном опыте сотрудничества с «Анной Сидевич Кейтеринг» говорит и руководитель по партнерским продажам компании «Брусника» Наталья Самощева: