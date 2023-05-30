Молния попала в самолёт рейса Новосибирск — Красноярск

На предполётном осмотре самолёта, выполнявшего рейс «Новосибирск – Красноярск» обнаружены следы попадания молнии. Об этом со ссылкой на инспекцию аэропорта «Толмачёво» сообщает телеграмм-канал «Авиаинцидент».

— Со слов экипажа, на снижении был замечен разряд молнии впереди справа, — говорится в сообщении.

Самолет, о котором идёт речь, А-320, рег/RA-73419, выполнял рейс SBI5306 Красноярск (Емельяново) — Новосибирск (Толмачево). Эксплуатант: ПАО «Авиакомпания «Сибирь».

В аэропорту «Толмачёво» комментировать данную информацию не стали, пояснив, что вопросы, касающиеся эксплуатации и состояния транспортных средств, находятся в компетенции авиакомпаний. По словам собеседника издания, подобные инциденты происходят нечасто.

Редакция направила запрос в эксплуатирующую компанию по поводу деталей произошедшего.

Напомним, что накануне в Новосибирске прошёл дождь с грозой, жители отдельных районов наблюдали град.

Ранее редакция сообщала о появлении в новосибирском аэропорту необычного самолёта.