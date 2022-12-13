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Скрининг-тесты, кому они нужны?

  • 13/12/2022, 14:31
Скрининг-тесты не являются диагностическим методом. Но периодически проходить их должны практически все.

Чем раньше выявлено заболевание, тем проще, быстрей и легче его вылечить – аксиома известная не только врачам. Но ходить в поликлинику и сдавать бесконечные анализы большинство людей упорно не желают, придумывая для этого 1000-и причин. Именно для этого и были придуманы скрининг-тесты.

Эти непонятные новомодные тесты

Медицинский скрининг применяется во всех цивилизованных странах мира. Но точного единого понятия это слова нет. Им обозначается и выявление скрытых болезней, и услуга медучреждения, и выявление у здоровых людей предрасположенности к определенным заболеваниям, и метод массового обследования.

По сути, скрининг-тесты не являются методом диагностики. Они определяют болен ли человек, кажущийся совершенно здоровым, или нет. В дальнейшем, если тест показал негативный результат, пациент отправляется к врачу-специалисту, и только он, в свою очередь, проведя определенные исследования, может поставить диагноз.

Кому какой тест нужен?

Скрининг-тестов существует немало. Узнать какой конкретно нужен данному пациенту можно на приеме терапевта или специалиста. Врач учтет пол, предрасположенность, возраст, имеющиеся заболевания. Поэтому если консультация по данному вопросу проходит впервые, стоит предварительно изучить анамнез семейных заболеваний, собственные болезни и вредные привычки. В дальнейшем специалист составит график проведения тестов. Например:

  1. На рак легких тест проходят в 55 – 80 лет. Или в случае, когда человек является заядлым курильщиком на протяжении более 10 лет.
  2. На гепатит обязательно в возрасте от 18 до 80 лет, хотя бы 1 раз.
  3. На колоректальный рак 1 раз в 10 лет в возрасте с 45 лет. Если есть наследственная предрасположенность, то врач назначит тест гораздо раньше.
  4. Неонатальный проводят у доношенных малышей на 4 день, у недоношенных на 7 день.
  5. Хромосомной патологии в первый триместр всем беременным женщинам с подозрением на патологию.

Выборочные скрининг-тест проводится среди лиц находящихся в силу своих профессиональных обязанностей в группе риска. Врачей обследуют на гепатит, ВИЧ и т. д. Данные специалисты регулярно контактируют с биологическими крайне опасными жидкостями. Для того чтобы выявить и провести лечение заболеваний в Новосибирске, скрининг-тесты среди врачей проводят регулярно.

Специалист обязательно должен просветить пациента не только о положительных моментах, последствиях и дальнейших действиях в положительном и отрицательном случае.

Особенности проведения теста

Существуют определенные правила при проведении скрининга. Самое главное для теста – его достоверность. Именно поэтому выполнять его должен специалист. Помимо этого он должен быть безопасным. Есть еще несколько нюансов:

  1. Обязательно устанавливается пороговый уровень результатов.
  2. При генном скрининге тест проводится на всевозможные мутации.
  3. Исследования должны быть этичными и приемлемыми для пациента, не должны наносить вред физиологии и психике.
  4. Пациент обязательно информируется о результатах.

При прохождении теста следует помнить, что существует возможность как ложноположительного, так и ложноотрицательного результата. Для того чтобы не пришлось проходить ненужное, а в некоторых случаях и достаточно дорогое лечение, впоследствии важно пройти обязательное обследование.

Вопросы, которые следует задать врачу

Если специалист предложил пройти тест, ему следует задать несколько дополнительных вопросов. Например:

«Существует ли риск в конкретном случае?»

«С какой частотой нужно проводить тест при наследственной предрасположенности?»

«Как будет проводиться процедура?»

«Можно ли узнать пол ребенка на первом скрининге?»

«Как подготовиться?»

Фото предоставлены рекламодателем.

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