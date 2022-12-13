Скрининг-тесты, кому они нужны?

Чем раньше выявлено заболевание, тем проще, быстрей и легче его вылечить – аксиома известная не только врачам. Но ходить в поликлинику и сдавать бесконечные анализы большинство людей упорно не желают, придумывая для этого 1000-и причин. Именно для этого и были придуманы скрининг-тесты.
Медицинский скрининг применяется во всех цивилизованных странах мира. Но точного единого понятия это слова нет. Им обозначается и выявление скрытых болезней, и услуга медучреждения, и выявление у здоровых людей предрасположенности к определенным заболеваниям, и метод массового обследования.
По сути, скрининг-тесты не являются методом диагностики. Они определяют болен ли человек, кажущийся совершенно здоровым, или нет. В дальнейшем, если тест показал негативный результат, пациент отправляется к врачу-специалисту, и только он, в свою очередь, проведя определенные исследования, может поставить диагноз.
Скрининг-тестов существует немало. Узнать какой конкретно нужен данному пациенту можно на приеме терапевта или специалиста. Врач учтет пол, предрасположенность, возраст, имеющиеся заболевания. Поэтому если консультация по данному вопросу проходит впервые, стоит предварительно изучить анамнез семейных заболеваний, собственные болезни и вредные привычки. В дальнейшем специалист составит график проведения тестов. Например:
Выборочные скрининг-тест проводится среди лиц находящихся в силу своих профессиональных обязанностей в группе риска. Врачей обследуют на гепатит, ВИЧ и т. д. Данные специалисты регулярно контактируют с биологическими крайне опасными жидкостями. Для того чтобы выявить и провести лечение заболеваний в Новосибирске, скрининг-тесты среди врачей проводят регулярно.
Специалист обязательно должен просветить пациента не только о положительных моментах, последствиях и дальнейших действиях в положительном и отрицательном случае.
Существуют определенные правила при проведении скрининга. Самое главное для теста – его достоверность. Именно поэтому выполнять его должен специалист. Помимо этого он должен быть безопасным. Есть еще несколько нюансов:
При прохождении теста следует помнить, что существует возможность как ложноположительного, так и ложноотрицательного результата. Для того чтобы не пришлось проходить ненужное, а в некоторых случаях и достаточно дорогое лечение, впоследствии важно пройти обязательное обследование.
Если специалист предложил пройти тест, ему следует задать несколько дополнительных вопросов. Например:
«Существует ли риск в конкретном случае?»
«С какой частотой нужно проводить тест при наследственной предрасположенности?»
«Как будет проводиться процедура?»
«Можно ли узнать пол ребенка на первом скрининге?»
«Как подготовиться?»
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