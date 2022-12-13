Продвижение в СМИ обойдётся городской власти почти в 100 млн рублей

Проектом бюджета следующего года запланированы расходы на освещение в СМИ деятельности мэрии и горсовета на общую сумму 94,5 млн рублей. Об этом сообщил начальник департамента финансов мэрии Новосибирска Александр Веселков в ответе на запрос депутата горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Светланы Каверзиной. Данный документ коалиционеры разместили в своём телеграмм-канале.

— В соответствии с проектом решения совета депутатов о бюджете города Новосибирска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (I чтение) на освещение деятельности мэра и мэрии города в средствах массовой информации, включая выпуск бюллетеня органов местного самоуправления установлены бюджетные ассигнования в сумме по 45 014, 4 тыс руб ежегодно, — говорится в ответе чиновника. — На освещение деятельности совета депутатов города в средствах массовой информации предусмотрено по 49 587,7 тыс руб. ежегодно.

По мнению Светланы Каверзиной «природа» таких сумм не совсем понятна.

— Я не понимаю, на что идут эти средства, и почему мэрия, которая делает больше, тратит на пиар меньше, — комментирует депутат. — Куда тратит горсовет, лично я не понимаю.

При этом общая сумма расходов горсовета и мэрии на СМИ значительно меньше, чем в предыдущие годы. Как ранее сообщали аудиторы Контрольно-счётной палаты Новосибирска, в 2018 году на то, чтобы рассказать о своей работе, власти города направили 109 млн рублей, в 2019-м — 125 млн, а в 2020-м — 102 млн рублей.

Напомним, что с начала работы текущего созыва горсовета Новосибирска оппозиционные депутаты неоднократно поднимали вопрос целесообразности расходования бюджетных средств на освещение деятельности городских органов власти в СМИ. В частности, в конце 2020 года независимый депутат Наталья Пинус предлагала с данной статьи расходов 1 млн руб. перебросить на благоустройство стадиона в Советском районе. Годом позже коалиционеры предлагали средства с этой же статьи направить на ремонт трамвайных путей в левобережной части Новосибирска. Ещё одной спорной, с точки зрения депутатов-оппозиционеров, статьёй расходов городского бюджета были траты на содержание автопарка мэрии и её подразделений.

Ранее редакция сообщала о том, что муниципальные власти решают где городу взять 8 млрд рублей на проведение транспортной реформы.