В начале 2023 года зарплаты бюджетников будут индексировать темпами не ниже средних

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и главам регионов обеспечить рост зарплат бюджетников теми же темпами, что и в среднем по экономике уже в начале следующего года.

Список поручений главы государства кабинету министров опубликован на официальном сайте Кремля.

— обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, — сказано в документе.

Отмечается, что на протяжении всего года уровень зарплаты бюджетников должен корректироваться «в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей».

Доложить об исполнении поручения премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы субъектов Федерации должны до 30 марта следующего года. Далее — раз в квартал.

Кроме того, Путин потребовал от правительства и властей регионов «с учетом ранее данных поручений обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики». Это поручение должно быть исполнено до 30 декабря текущего года.

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Фото: pexels.com — Polina Tankilevitch