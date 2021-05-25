Скриншоты для Google Play и App Store; секреты мастерства

Чтобы побудить пользователей скачивать и устанавливать контент снова и снова их необходимо привлечь яркой впечатляющей графикой, наполненной глубинным смыслом. А для этого важно уметь правильно создавать скриншоты.
Учёными доказано — произвести первое впечатление на себе подобных человек может только в том случае, если сумеет это сделать за 12 минут. В распоряжении мобильного приложения ещё меньший запас времени— всего 10. Не успел — значит потенциальный пользователь прошёл мимо и стал обладателем совершенно другой программы. Тогда как несколько изготовленных со знанием дела скриншотов могли бы спасти положение.
Изучив рекомендации зарубежного блога https://agilie.com/en/blog/how-to-improve-your-app-store-screenshots-10-ways, можно сформулировать основные достоинства скриншотов. А также их роль в увеличении процента скачиваний мобильных приложений. Смысл этого способа привлечения внимания состоит в том, чтобы:
Так что добиться хоть сколько-нибудь вразумительных скачиваний и заработать на этом деньги без хороших скриншотов не получится.
Точно так же, как не всё то золото, что блестит, так и не всякий скриншот способен обеспечить популяризацию программного обеспечения. Чтобы скриншоты были правильными и принесли пользу сервисам Google Play и App Store, необходимо изучить требования, предъявляемые этими гигантами софта к иллюстрациям. Например, большинство разработчиков ПО к яблочным смартфонам предпочитает вертикальную ориентацию скриншотов. А на просторах Play Store одинаково востребованы оба формата — вертикальный и горизонтальный.
Помимо этого, при создании идеального скриншота нелишним будет:
Использование видео при разработке страницы утилиты — не менее эффектный способ представить свой продукт в нужном свете. И пренебрегать данным приёмом мастера категорически не рекомендуют.
В довершении работы со скриншотами важно помнить одну существенную деталь. Соблюдать оптимальный порядок следования изображений. Первым должна идти самая эффектная и красочная иллюстрация, которая уже не позволит пользователю переключить внимание на что-либо другое. Остальным картинкам полагается нести пользу и рассказывать о том, почему так важно скачать именно это ПО.
Иными словами, если разработчик желает добиться повального использования своих продуктов населением, то скриншоты — предмет первой необходимости. Без них программа будет казаться безликой, пустой и неинтересной.
Изображение с сайта Agilie
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