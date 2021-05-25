Скриншоты для Google Play и App Store; секреты мастерства

Чтобы побудить пользователей скачивать и устанавливать контент снова и снова их необходимо привлечь яркой впечатляющей графикой, наполненной глубинным смыслом. А для этого важно уметь правильно создавать скриншоты.

Зачем тратить время на разработку скриншотов для Google Play и App Store?

Учёными доказано — произвести первое впечатление на себе подобных человек может только в том случае, если сумеет это сделать за 12 минут. В распоряжении мобильного приложения ещё меньший запас времени— всего 10. Не успел — значит потенциальный пользователь прошёл мимо и стал обладателем совершенно другой программы. Тогда как несколько изготовленных со знанием дела скриншотов могли бы спасти положение.

Изучив рекомендации зарубежного блога https://agilie.com/en/blog/how-to-improve-your-app-store-screenshots-10-ways, можно сформулировать основные достоинства скриншотов. А также их роль в увеличении процента скачиваний мобильных приложений. Смысл этого способа привлечения внимания состоит в том, чтобы:

Показать товар лицом. Картинка играет роль якоря, за который цепляется внимание индивидуума.

Обеспечить наглядность. Серия иллюстраций показывает самые выгодные моменты при использовании программы.

Рассказать историю утилиты. Изображения могут познакомить с процессом развития плагина.

Облегчить навигацию пользователям. Гораздо приятнее пользоваться программой, когда чётко осознаёшь все её возможности.

Помочь ликвидировать неисправность. Справиться с неполадками без толкового манула в картинках практически нереально.

Так что добиться хоть сколько-нибудь вразумительных скачиваний и заработать на этом деньги без хороших скриншотов не получится.

Какой он этот идеальный скриншот?

Точно так же, как не всё то золото, что блестит, так и не всякий скриншот способен обеспечить популяризацию программного обеспечения. Чтобы скриншоты были правильными и принесли пользу сервисам Google Play и App Store, необходимо изучить требования, предъявляемые этими гигантами софта к иллюстрациям. Например, большинство разработчиков ПО к яблочным смартфонам предпочитает вертикальную ориентацию скриншотов. А на просторах Play Store одинаково востребованы оба формата — вертикальный и горизонтальный.

Помимо этого, при создании идеального скриншота нелишним будет:

Позаботиться о предоставлении достойного выбора картинок с разным разрешением. Особенно актуален сей вопрос в случае с Apple.

Помнить о локализации страницы с утилитой. Нужно создать такую иллюстрацию, которая соответствует культурным особенностям конкретной страны, где предполагается скачивание приложения.

Проследить за регулярным обновлением иллюстраций. В частности, после обновления самого ПО и добавления в него новых функций.

Разместить важнейшие достижения компании и награды. Если таковые имеются.

Научиться корректно вставлять текст. Достигая тем самым наивысшего уровня информативности.

Использование видео при разработке страницы утилиты — не менее эффектный способ представить свой продукт в нужном свете. И пренебрегать данным приёмом мастера категорически не рекомендуют.

В довершении работы со скриншотами важно помнить одну существенную деталь. Соблюдать оптимальный порядок следования изображений. Первым должна идти самая эффектная и красочная иллюстрация, которая уже не позволит пользователю переключить внимание на что-либо другое. Остальным картинкам полагается нести пользу и рассказывать о том, почему так важно скачать именно это ПО.

Иными словами, если разработчик желает добиться повального использования своих продуктов населением, то скриншоты — предмет первой необходимости. Без них программа будет казаться безликой, пустой и неинтересной.