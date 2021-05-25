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Скриншоты для Google Play и App Store; секреты мастерства

  • 25/05/2021, 10:28
По одёжке встречают не только людей. Презентабельная внешность не менее важна для мобильных приложений, которые заполняют витрины Google Play и App Store.

Чтобы побудить пользователей скачивать и устанавливать контент снова и снова их необходимо привлечь яркой впечатляющей графикой, наполненной глубинным смыслом. А для этого важно уметь правильно создавать скриншоты.

Зачем тратить время на разработку скриншотов для Google Play и App Store?

Учёными доказано — произвести первое впечатление на себе подобных человек может только в том случае, если сумеет это сделать за 12 минут. В распоряжении мобильного приложения ещё меньший запас времени— всего 10. Не успел — значит потенциальный пользователь прошёл мимо и стал обладателем совершенно другой программы. Тогда как несколько изготовленных со знанием дела скриншотов могли бы спасти положение.

Изучив рекомендации зарубежного блога https://agilie.com/en/blog/how-to-improve-your-app-store-screenshots-10-ways, можно сформулировать основные достоинства скриншотов. А также их роль в увеличении процента скачиваний мобильных приложений. Смысл этого способа привлечения внимания состоит в том, чтобы:

  • Показать товар лицом. Картинка играет роль якоря, за который цепляется внимание индивидуума.
  • Обеспечить наглядность. Серия иллюстраций показывает самые выгодные моменты при использовании программы.
  • Рассказать историю утилиты. Изображения могут познакомить с процессом развития плагина.
  • Облегчить навигацию пользователям. Гораздо приятнее пользоваться программой, когда чётко осознаёшь все её возможности.
  • Помочь ликвидировать неисправность. Справиться с неполадками без толкового манула в картинках практически нереально.

Так что добиться хоть сколько-нибудь вразумительных скачиваний и заработать на этом деньги без хороших скриншотов не получится.

Какой он этот идеальный скриншот?

Точно так же, как не всё то золото, что блестит, так и не всякий скриншот способен обеспечить популяризацию программного обеспечения. Чтобы скриншоты были правильными и принесли пользу сервисам Google Play и App Store, необходимо изучить требования, предъявляемые этими гигантами софта к иллюстрациям. Например, большинство разработчиков ПО к яблочным смартфонам предпочитает вертикальную ориентацию скриншотов. А на просторах Play Store одинаково востребованы оба формата — вертикальный и горизонтальный.

Помимо этого, при создании идеального скриншота нелишним будет:

  • Позаботиться о предоставлении достойного выбора картинок с разным разрешением. Особенно актуален сей вопрос в случае с Apple.
  • Помнить о локализации страницы с утилитой. Нужно создать такую иллюстрацию, которая соответствует культурным особенностям конкретной страны, где предполагается скачивание приложения.
  • Проследить за регулярным обновлением иллюстраций. В частности, после обновления самого ПО и добавления в него новых функций.
  • Разместить важнейшие достижения компании и награды. Если таковые имеются.
  • Научиться корректно вставлять текст. Достигая тем самым наивысшего уровня информативности.

Использование видео при разработке страницы утилиты — не менее эффектный способ представить свой продукт в нужном свете. И пренебрегать данным приёмом мастера категорически не рекомендуют.

В довершении работы со скриншотами важно помнить одну существенную деталь. Соблюдать оптимальный порядок следования изображений. Первым должна идти самая эффектная и красочная иллюстрация, которая уже не позволит пользователю переключить внимание на что-либо другое. Остальным картинкам полагается нести пользу и рассказывать о том, почему так важно скачать именно это ПО.

Иными словами, если разработчик желает добиться повального использования своих продуктов населением, то скриншоты — предмет первой необходимости. Без них программа будет казаться безликой, пустой и неинтересной.

Изображение с сайта Agilie

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Регионы: Россия

Теги : технологии


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