Экс-директору новосибирского НИИТО выдвинули обвинение

— По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 01 января 2009 года по 28 ноября 2017 года работник федерального государственного бюджетного учреждения «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», учредитель и управляющая обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитили свыше 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения. Обвиняемые, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключили фиктивные сделки на сумму почти 950 млн рублей, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.