СКТБ «Катализатор» — призёр федерального этапа конкурса «Экспортёр года»

По результатам федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года» СКТБ «Катализатор» заняло 3-е место в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес», сообщили в пресс-службе компании. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса состоялось в режиме видеоконференции 2 ноября.

Отмечается, что с 2012 года компания регулярно становилась победителем регионального конкурса «Лучший экспортёр Новосибирской области». В этом году СКТБ «Катализатор» не только впервые одержала победу в окружном этапе конкурса, но и заняла призовое место на федеральном уровне.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года» была инициирована Правительством РФ в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Фото: с сайта компании