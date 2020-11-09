«Поиск утраченных миров» — совместный выставочный проект Новосибирского краеведческого музея и Пермского краеведческого музея, посвященный древнему искусству. На выставке представлены предметы культового литья, отражающие мифологические представления о мире народов Урала и Сибири в эпоху Средневековья. В зале музея можно не только увидеть персонажей древней мифологии, но и оценить многообразие их художественного воплощения у разных археологических культур.

Культовое литье из собрания Пермского краеведческого музея представлено подлинными предметами IV – XIII веков, выполненными в так называемом «пермском зверином стиле». Основу сюжетов этого стиля составляют образы человека, птиц, животных, а также фантастических существ, сочетающих признаки человека с чертами реальных животных и птиц, или объединяющие в своем облике черты нескольких животных. Оригинальные предметы металлического литья, относящиеся специалистами к пермскому звериному стилю, представлены небольшими бронзовыми или медными пластинками, выполненными в технике одностороннего ажурного или сплошного литья, и украшениями.

Предметы из археологической коллекции Новосибирского краеведческого музея демонстрируют персонажей мифологических представлений коренных народов Западной Сибири. В 2017 – 2018 годах археологи Новосибирского краеведческого музея открыли и исследовали в Сузунском районе Новосибирской области новый археологический памятник – поселение Верхний Сузун-10. Они обнаружили более 120 бронзовых предметов, связанных с религиозными представлениями обско-угорских народов Западной Сибири: плоские литые изображения хищных птиц, птице-людей, всадников на коне, изображения медведей, оленя, гуся, изображения человека, а также разнообразные подвески. Находки стали настоящим открытием и значимым событием как для музея, так и для российской науки. Это один из самых больших «кладов» верхнеобской культуры на территории Западной Сибири.

Выставка «Поиск утраченных миров» — это редкая возможность увидеть многообразие форм древнего искусства, получившего свое развитие в эпоху Средневековья на территории Сибири и Урала.

Стоимость билетов – 250 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 150 руб. В стоимость входит посещение всех выставок второго этажа музея.

Выставка продлится по адресу Красный проспект, 23 (второй этаж) с 11 ноября 2020 года по 10 января 2021 года.

Без возрастных ограничений.

Фото предоставлено организаторами