В Октябрьском районе сменился глава

Главу Октябрьского района 62-летнего Петра Прокудина сменит руководитель отдела капитального строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска Александр Колмаков. Сообщение об этом опубликовал на своей странице в соцсети глава города Анатолий Локоть. Что послужило поводом для смены власти в Октябрьском районе, мэр не сообщает.

— Это структура департамента строительства и архитектуры во главе с вице-мэром Алексеем Кондратьевым, в прошлом также руководивший администрацией Октябрьского района, — говорится в сообщении о предыдущем месте работы нового районного главы. — Именно Алексея Кондратьева в сентябре 2014 года на посту главы района сменил Петр Прокудин. К этому времени у него уже был опыт работы главой Заельцовского района и начальником управления науки и промышленности мэрии.

Стоит напомнить, что только в 2020 году подчиненные Кондратьева неоднократно становились фигурантами уголовных дел. В частности, уголовное дело было возбуждено в отношении начальника управления по жилищным вопросам Дениса Ковалева, который, по версии следствия, вместе со своим предшественником в должности Дмитрием Рыбалко нарушил порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив средства на банковские счета. В результате мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование средств на сумму свыше 202 млн рублей. В сентябре уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного подчиненного Кондратьева — руководителя комитета по рекламе и информатизации Дмитрия Лобыни, подозреваемого в получении взятки.

На момент подготовки материала Петр Прокудин еще числился как глава района на сайте мэрии Новосибирска.

Фото со страница Александра Колмакова в соцсети Facebook