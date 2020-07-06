В избиркоме отметились «новые люди» и старые знакомые

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, еще несколько политических сил заявились для участия в выборах в заксобрание региона. Первые — во всех смыслах «Новые люди». Партия с таким названием относительно недавно заявила о себе на территории Новосибирской области, и, как следует из списка одномандатников на сайте горсовета на 19 округах, большей частью это действительно новые, не замеченные ранее в политике люди. Помимо тех представителей партии, о которых сообщалось ранее, список одномандатников пополнили координатор-методист НРОО «Центр развития городских сообществ» Дмитрий Бабенко (округ №36, Советский район), директор ООО «Приятель» Андрей Васин (№38, Центральный и часть Железнодорожного), руководитель службы информационных технологий ООО «Учет» Евгений Волосатов (№30, Ленинский), руководитель отдела информационно-технического сопровождения ООО «Праунд Групп» Светлана Гердюк (№31, Ленинский), директор подразделения ООО ТК «Мир тканей» Роман Грунцов (№34, Октябрьский), директор ООО «СМИ-9» Руслан Дудин (№16, Бердск), индивидуальный предприниматель Александр Каменский (№7, Новосибирский, Ордынский), временно неработающий Артем Кондрахин (№35, Первомайский), советник отдела безопасности ООО «СКС» Дмитрий Огнев (№33, Октябрьский), самозанятый Михаил Серебряков (№29, Ленинский), гендиректор ООО УК «Формула» Дмитрий Сизых (№22, Заельцовский), самозанятый Владислав Тодоревский (№26, Октябрьский), директор по развитию ООО кафе «Любава» Алексей Хозяйкин (№4, Барабинский, Здвинский) и главный специалист по безопасности ООО «ТрансЛом» Дмитрий Чечулин (№28, Кировский).

Стоит отметить, что «Новые» выставили «десант» своих кандидатов и на большинстве округов на предстоящих выборах в горсовет областного центра.

Другими новичками на предстоящих в Новосибирской области выборах станут кандидаты от реготделения партии «За правду!». Ее список возглавили заместитель худрука ФГБУ «Московский художественный академический театр им. Горького» Евгений Прилепин, редактор газеты «Завтра» Владислав Шурыгин и арт-директор ООО «Фри Моушн» Петр Дикарев. Всего список «правдорубов» насчитывает 66 человек. Реготделение партии претендует на восемь избирательных округов.

Помимо новых, по информации избиркома, на выборах намерены напомнить о себе и «старые знакомые» новосибирских политиков — партия «Коммунисты России», список которой возглавляет федеральный лидер партии Максим Сурайкин. Как правило, представители данной партии в Новосибирской области проявляют активность исключительно в периоды избирательных кампаний, нанося точечные удары против кандидатов от КПРФ. По информации реготделения КПРФ, одним из «излюбленных» приемов «Коммунистов России» стало выдвижение против представителей КПРФ их однофамильцев при параллельной раздаче избирателям печатной продукции с символикой, напоминающей символику КПРФ и показной «кондовой» коммунистической риторикой в текстах. В частности, такой случай имел место во время кампании по довыборам в горсовет по округу №30 в 2013 году

— На довыборах в Совет депутатов Новосибирска по округу № 30 выдвинута от партии «Коммунисты России» старший следователь, майор юстиции отдела полиции №3 «Заельцовский» следственного Управления МВД РФ по Новосибирску Колобова Олеся Анатольевна в качестве «спойлера» против уже выдвинутой кандидатом от КПРФ врача ГБУЗ НСО ЦПСиР Колобовой Елены Александровны, — сообщал сайт обкома КПРФ.

Двумя годами позднее партия вновь отметилась в Новосибирске. Тогда возникали конфликтные ситуации на встрече с избирателями одного из кандидатов в КПРФ в Госдуму. Об этом также писал сайт обкома КПРФ.

По информации избиркома, в настоящий момент на участие в выборах заявились представители пяти политических партий. Помимо уже упомянутых, это партия «Зеленые» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Кроме того, облизбирком принял документы от пяти одномандатников-самовыдвиженцев. Ими стали главврач консультативно-диагностической поликлиники №27 Александр Калиниченко (округ №23, Калининский район), исполнительный директор АО Новосибирский механический завод «Искра» Сергей Кондратьев (№24, Калининский), гендиректор ООО СК «Стрижи» Илья Поляков (№22 Заельцовский), депутат Барабинского районного совета Константин Терещенко (№4, Барабинский, Здвинский) и ректор НГУ Михаил Федорук (№37, Советский).

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области пойдут 13 сентября.

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