Следователи просят новосибирцев помочь им поймать маньяка

Следственные органы просят оказать помощь в установлении местонахождения подозреваемого в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетних.

― По данным следствия днем 29 августа 2023 года в Дзержинском районе города Новосибирска, неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, ― сообщили в СК по Новосибирской области.

Приметы разыскиваемого: славянской внешности, возраст 30-40 лет, рост около 180-185 см, волосы темные, стрижка «еж», на лице щетина, большой нос. Телосложение плотное.

Если вы узнали человека на фото или располагаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам УМВД России по Новосибирску: 8 (383) 232-82-58 или 102, 923-223-51-33, 8-913-722-9697.