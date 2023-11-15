В ГК «ВИС» заявили, что Новосибирская область не перечисляет им деньги за четвертый мост

Пресс-служба ГК «ВИС» прокомментировала порталу Om1.ru причины переноса сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске. Об этом на транспортном комитете регионального парламента сообщили аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области.

Подрядчик сообщил в ответе на запрос портала, что сейчас активные работы на объекте приостановлены. Готовность объекта составляет 85%. (Впрочем, этот же процент готовности в ГК «ВИС» называли в июле. — Ред.)

В ГК «ВИС» сообщили, что концедент — правительство Новосибирской области в лице Минтранса —нарушил заключенное соглашение по целому ряду пунктов. В частности, в проектной документации объекта были допущены ошибки. Кроме того, были сорваны сроки переустройства коллектора бытовой канализации в зоне строительства, не проведены мероприятия по подключению к городской ливневой канализации. Также не решен вопрос со сбросом сточных вод при эксплуатации моста.

Кроме того, судя по ответу ГК «ВИС» порталу, с января 2023 года область наложила запрет на использование 3,3 млрд рублей из 7,3 млрд. перечисленных из резервного фонда РФ на строительство моста. Причина — «требования по предоставлению отчётности, которые, как заявляют в компании, отсутствуют в соглашении с Федеральным дорожным агентством, осуществившим выделение федеральных средств».

В пресс-службе ГК «ВИС» сообщили, что «9 месяцев вели переговоры с Минтрансом области и финансировали работы по строительству моста из собственных средств. В итоге в октябре активные работы на объекте были остановлены».

Ранее сообщалось, что четвертый мост планируют запустить в конце 2023 года в техническом режиме, а полноценная приемках объекта пройдет в первом квартале 2024 года. В сентябре появлялась информация, что на открытие четвертого моста в Новосибирск в декабре может приехать президент Владимир Путин.

Напомним, у Новосибирской области уже возникли довольно напряженные отношения с ГК «ВИС». Правительство разорвало концессионное соглашение с дочкой группы ООО «Экология Новосибирск» на строительство двух комплексов по утилизации ТКО, расторгло договор с этой же компанией, которая была регоператором системы утилизации ТКО в регионе. С этого рынка «Экология Новосибирск» ушла с долгами перед подрядчиками около 2 млрд рублей. Кроме того, до сих пор не построены 7 поликлиник, которые ГК «ВИС» возводит в Новосибирске в рамках ГЧП.

Ранее редакция сообщала о том сколько будет стоить проезд по четвертому мосту в Новосибирске.