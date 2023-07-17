Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после происшествия на Крымском мосту

Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту повреждения Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибла семейная пара из Белгородской области — 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей Кулик. 14-летняя дочка погибших госпитализирована в состоянии средней тяжести.

— В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления, — говорится в сообщении.

В Минтрансе России сообщили, что имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

Автомобильное движение по автомобильному мосту остановлено. Глава Крыма Аксенов, просит в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

— В связи с происшествием на Крымском мосту туристам рекомендовано пользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы. Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме. Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи, — говорится на официальном сайте правительства республики Крым.

Как сообщили в Минтрансе РФ, движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. Первый поезд № 178 «Симферополь-Москва», отправившийся со станции Керчь Южная – Новый парк в 08:34, проследовал по Крымскому мосту.