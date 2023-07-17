Профессор мединститута в Новосибирске предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении профессора патологической физиологии и клинической патофизиологии новосибирского медуниверситета. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки), ч.1ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Как рассказали в СК по Новосибирску, сумма взятки составила 15 тыс рублей.

— В июле 2022 года преподаватель кафедры учебного заведения получила через посредника взятку от студентки за оказание помощи в сдаче экзамена. В связи с чем, обвиняемая без фактического проведения необходимой процедуры сдачи предмета, внесла заведомо ложные сведения в экзаменационную ведомость о положительном результате проверки знаний студентки, — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

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