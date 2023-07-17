За выгул собак без намордника придется заплатить штраф

Штраф в размере от одной до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника планируют установить российские власти, передают «Известия».

Согласно перечню, установленному Постановлением правительства в 2019 году, потенциально опасными породами собак считаются: акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог.

Кабмин поддержал законопроект, однако, его должны доработать до внесения в Госдуму.

Следует отметить, что в настоящее время выгул собак регулируется только на региональном уровне.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили самовыгул собак приравнять к выбрасыванию животных на улицу.