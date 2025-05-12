Сливочное мороженое в Новосибирской области подорожало до 850 рублей за кг

В марте 2025 года средняя цена килограмма сливочного мороженого в Новосибирске поднялась до 853,07 рубля. Это на 20,83% выше, чем в прошлом году, и на 26,01% больше, чем два года назад. Такие данные опубликовал Росстат.

В 2023 году на 100 рублей можно было купить 148 граммов мороженого. Сейчас за эти же деньги — только 117 граммов. Это показывает, что покупательная способность населения в отношении этого популярного десерта значительно снизилась.

— Динамика цен на мороженое в Новосибирске превышает общероссийские показатели: если в регионе годовой рост составил 20,83%, то по стране в целом — около 15%, — отмечают аналитики Росстата.

На фоне общероссийских показателей ситуация выглядит не так критично: в марте 2025 года средняя стоимость килограмма мороженого составила 846,71 рубля, что на 24,92% больше, чем в марте 2023 года, когда этот показатель был равен 677,80 рубля.

Эксперты объясняют рост цен увеличением себестоимости производства. Это связано с подорожанием молочного сырья, сахара и упаковки. Также влияют общие инфляционные процессы в экономике. Особенно заметно повышение цен перед летним сезоном, когда спрос на мороженое традиционно растет.

Напомним, в Новосибирской области работает несколько крупных производителей мороженого:

ООО «Новосибирский хладокомбинат»;

ООО Фабрика мороженого «Гроспирон»;

ООО «Гулливер»;

ООО «Купинское мороженое».

В 2024 году в регионе было произведено 30,8 тысяч тонн мороженого. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщали в Минсельхозе Новосибирской области. По сравнению с 2023 годом, производство этого продукта увеличилось на 16,7%. ​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что на ценниках социальных товаров в Новосибирске предлагают указывать наценку. Законодатели рассчитывают, что это удержит продавцов от спекуляций со стоимостью продуктов.