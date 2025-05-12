ВТБ и Vietnam Airlines подписали соглашение о сотрудничестве

В ходе официального визита в Москву вьетнамской правительственной делегации и переговоров на высшем уровне между странами ВТБ и Vietnam Airlines заключили соглашение о партнерстве.

Данное соглашение предполагает налаживание тесных связей и долгосрочное взаимодействие в различных сферах. Компании планируют обмениваться информацией и консультациями, а также совместно разрабатывать проекты, ориентированные на туризм, культуру и инвестиции.

Подписание документа приурочено к возобновлению 8 мая 2025 года прямых авиарейсов Vietnam Airlines по маршруту Ханой – Москва – Ханой, что открывает новые перспективы для расширения туристических и деловых контактов между двумя государствами.

По словам президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Ханоем является важным шагом в укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей, а также в развитии бизнеса между Россией и Вьетнамом. Соглашение, по его мнению, является вкладом в расширение практического сотрудничества в интересах обеих сторон и соответствует целям стратегического партнерства, определенным лидерами обеих стран.

Справка

В рамках сближения двух культур при поддержке банка будут организованы гастроли Театра балета Бориса Эйфмана во Вьетнаме. Театр представит балет «Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого на музыку П. И. Чайковского в Ханое и Хошимине.