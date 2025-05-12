Новосибирский академик Асеев обжаловал отказ в снятии судимости

Экс-глава Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев обжаловал решение суда, который отказал ему в снятии с него судимости и отмене уголовного осуждения. Апелляционную жалобу в областной суд Новосибирской области подал защитник академика.

Напомним, в июне 2023 года Советский районный суд Новосибирска признал Александра Асеева виновным в мошенничестве при приватизации ведомственного коттеджа в Академгородке стоимостью около 46 млн рублей. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Академик не согласился с приговором и в феврале 2025 года обратился в суд с просьбой о снятии судимости. В апреле суд не удовлетворил это прошение.

В декабре 2023 года депутаты Горсовета большинством голосов лишили экс-председателя СО РАН Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска». Принятию решения предшествовало бурное обсуждение.

Ранее редакция сообщала, что апелляция поддержала Арановского в споре по подсобному хозяйству под Новосибирском.