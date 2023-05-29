«Сломано 10 позвонков»: стало известно состояние упавшего в колодец ребенка в Бердске

Сломал позвоночник после падения в канализационный колодец школьник в Бердске. Инцидент произошел еще 26 мая. Тогда девятилетний мальчик упал в колодец глубиной около 4 метров. Когда спасатели достали ребенка из колодца, он был «по уши в воде и грязи». Мальчик жаловался на боль в ногах.

– Сделали КТ: сломано 10 позвонков, мы находимся в областной больнице, – сообщила сайту Бердск-Онлайн мама пострадавшего мальчика.

Представитель главного управления СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова уточнила, что канализационный колодец был закрыт крышкой, но закреплена она была плохо. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку этого происшествия.