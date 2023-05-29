За цветы на даче можно получить тюремный срок

Роза гавайская, шалфей предсказателей, мак снотворный, конопля, кокаиновый куст, мимоза хостилис, и голубой лотос — за выращивание этих и ряда других растений на даче россиянам грозят штрафы и даже тюремный срок. Об этом в беседе с изданием «АиФ» сообщил юрист Сергей Коломийцев.

В частности, эксперт говорит о растениях, которые содержат наркотические (психотропные) вещества либо химическое соединение, участвующее в создании наркотика. Их более полный список опубликован в Постановлении правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934.

Сергей Коломийцев предупредил, что достаточно одного растения в любой фазе развития на дачном участке, чтобы хозяина привлекли к административной ответственности. Это либо штраф до четырех тысяч рублей, либо арест на 15 суток.

Россиянам, на чьих дачных участках есть от 10 побегов таких растений, грозит уголовная ответственность, заключил юрист.

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