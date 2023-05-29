Участников спецоперации среди кандидатов-единороссов на выборах не будет

Среди кандидатов в депутаты органов местного самоуправления от партии «Единая Россия» в районах Новосибирской области участников спецоперации нет. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщили в реготделении партии по итогам электроного предварительного голосования, завершившегося 21 мая.

— Кандидаты, набравшие большинство голосов, будут выдвинуты местными отделениями партии на выборы, — сообщают в реготделении «Единой России». — Отбор кандидатов проходит в соответствии с положением о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии в органы местного самоуправления.

В то же время в регионах России, где также пройдут выборы уровнем выше — депутатов заксобраний и городских дум, по информации «Коммерсанта», намечается тренд на привлечение участников СВО к предстоящей выборной кампании под единороссовским флагом. Как сообщает издание со ссылкой на подсчеты федеральных единороссов, в праймериз отмечены более сотни участвующих в СВО военных, волонтеров и врачей.

— В этом списке 51 военнослужащий: 27 из них отправились на спецоперацию добровольцами, 15 — контрактники, 9 были мобилизованы, — сообщает «Коммерсант». — По данным партии, 28 военных и сейчас находятся в зоне боевых действий, 47 человек, зарегистрировавшихся на предварительное голосование, — это волонтеры, работавшие в гуманитарных центрах на новых территориях, еще 3 — медики. Также в числе кандидатов-участников СВО — 26 действующих депутатов различных уровней. Наибольшее количество участников спецоперации выдвинулись на праймериз в Ростовской области и Якутии — 12 и 10 человек соответственно.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 16 регионах России.

В Новосибирской области, по информации областной избирательной комиссии, 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в Баганском, Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Колыванском, Купинском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском, Чулымском районах и в городе Бердске.

Ранее редакция сообщала, кто из новосибирских политиков участвует в спецоперации.