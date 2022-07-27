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«Слова из слов» — головоломка, которая прокачает вашу эрудицию

  • 27/07/2022, 21:37
«Слова из слов» — одна из лучших лингвистических головоломок, которая готова бросить вызов вашей эрудиции и заставит работать ваш мозг в усиленном режиме.

Она отличается от привычных всем кроссвордов и имеет очень простые правила. Пройдя всего пару раундов, вы уже не сможете остановиться, так что будьте внимательны – игра слова из слов способна вызывать привыкание.

Как играть?

Суть игры состоит в том, чтобы составить из одного слова несколько других. Использовать можно только те буквы, которые показаны на игровом поле. В этом и состоит сложность этой головоломки – вам нужно прокрутить у себя в голове весь свой словарный запас, чтобы найти подходящий ответ. Использовать можно только то количество букв, которое представлено на игровом поле. Если для ввода ответа вам не хватает всего одного символа – решение уже неверно.

Каждое слово – это новый раунд. Вы можете самостоятельно выбрать условия для игры, указав:

  • слово или набор букв;
  • количество букв для автоматической генерации слова;
  • число игроков;
  • время на решение головоломки.

В зависимости от сложности и длины слова вы можете указать время на разгадку головоломки: от 5 до 30 минут. Если вы нашли какой-нибудь необычный термин или просто хотите прокачать свой интеллект и эрудицию – выберите слово самостоятельно. Игра запуститься даже в том случае, если вы укажите случайный набор букв.

Максимальное количество игроков – 2, но никто не мешает вам играть целой компанией. Если вы выбрали соревнование с другом, пропишите условия и нажмите на кнопку запуска раунда. Программа предложит вам ввести свое имя, а после сгенерирует ссылку, по которой ваш друг сможет зайти в игру.

Алгоритм приложения самостоятельно просчитает количество слов, которые можно составить из указанного термина. Игра имеет широкую словарную библиотеку, которая помимо привычных нам слов, содержит терминологию, позаимствованную из иностранных языков.

Преимуществ игры «Слова из слов»

Если вы еще не играли в эту головоломку, приготовьтесь к тому, что она станет вашим увлечением на ближайшие дни. Помимо того, что игра помогает скоротать свободное время, она имеет много других преимуществ:

  • подходит для взрослых и детей;
  • расширяет словарный запас;
  • улучшает память и концентрацию;
  • подходит для командной игры;
  • имеет регулируемые условия;
  • можно играть с другом в онлайн-режиме.

Развивайте свой интеллект и эрудицию, знакомьтесь с новыми словами, улучшайте память – игра-головоломка «Слова из слов» поможет вам в этом.

Изображение — скриншот сайта MakeWord

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