В Новосибирской области разработают новый пакет мер поддержки цифровой отрасли

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка провел встречу с представителями ведущих IT-компаний региона, новосибирских вузов и организаций среднего профессионального образования, которые готовят специалистов в этой сфере.

На обсуждение IT-сообщества вынесен вопрос формирования второго пакета мер поддержки, работа над которым идёт сегодня в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального правительства Предложения от представителей бизнеса министерство принимает до 29 июля.

— Наша задача – укрепить лидерские позиции и сохранить положительную динамику развития региональной IT-отрасли, — отметил в ходе встречи министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Также обсуждались темы поддержки малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощения критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорения сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительной работы по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставления вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижения порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширения критериев ее получения, создания благоприятной городской среды и среды проживания.