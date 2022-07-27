Рекламодателям

В Новосибирской области разработают новый пакет мер поддержки цифровой отрасли

  • 27/07/2022, 17:45
Автор:
новости Новосибирска
Предложения от представителей бизнеса Минцифры принимает до 29 июля.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка провел встречу с представителями ведущих IT-компаний региона, новосибирских вузов и организаций среднего профессионального образования, которые готовят специалистов в этой сфере.

На обсуждение IT-сообщества вынесен вопрос формирования второго пакета мер поддержки, работа над которым идёт сегодня в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального правительства Предложения от представителей бизнеса министерство принимает до 29 июля.

— Наша задача – укрепить лидерские позиции и сохранить положительную динамику развития региональной IT-отрасли, — отметил в ходе встречи министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Также обсуждались темы поддержки малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощения критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорения сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительной работы по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставления вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижения порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширения критериев ее получения, создания благоприятной городской среды и среды проживания.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

253

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство НСО минцифры меры поддержки ИТ


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Минцифры области вновь заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

На сей раз речь идёт о закупках у одного поставщика.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

Пока контролирующим органам приходится доказывать факты сговора участников рынка. На это уходит много времени.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Спрос на ипотеку в Новосибирске упал меньше, чем ожидали

Но город впервые оказался на втором месте в округе по договорам долевого участия. В Красноярске жилье в новостройках покупали более охотно.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новые поликлиники подорожали примерно на 30%

В ближайшее время начнется строительство еще четыре поликлиник, по которым область заключала соглашение о государственно-частном партнерстве с ГК «ВИС».
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Минцифры области вновь заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

27/07/2022, 16:54

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске достроят к концу сентября

27/07/2022, 16:46

Авито Работа сделает публикацию всех вакансий бесплатной

27/07/2022, 16:26

Антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

27/07/2022, 15:04
Популярное

В Новосибирской области зафиксировали два случая редкого заболевания после покусов клещей

27/07/2022, 15:18

Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»

27/07/2022, 10:10

Самозанятым разрешили вести розничную торговлю в нестационарных торговых обьектах

26/07/2022, 15:06

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Новосибирский Сбербанк стал организатором любительского теннисного турнира

27/07/2022, 17:07

Два миллиона новосибирцев могут заказать SIM-карту Tele2 на дом

27/07/2022, 14:19

ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

27/07/2022, 14:15
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска