Рекламодателям

С отменой ограничений в регионе возобновились протесты против свалок

  • 28/07/2022, 10:09
Автор:
новости Новосибирска
Главное требование активистов — не допустить строительства мусорного полигона на территории Новосибирского района уже в рамках будущей новой концессии.

Запретить строительство мусорного полигона и вернуть предназначенную под него территорию в категорию лесов с такими требованиями жители прилегающих к месту потенциального полигона населенных пунктов Новосибирского района намерены обратиться к губернатору области, в областную прокуратуру, а также к президенту РФ по итогам схода. Об этом Infopro54 рассказал организатор будущего схода, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов. Акцию жители планируют провести в конце недели.

По словам собеседника редакции, территория, о которой идет речь, изначально была в зоне лесов и земель сельхозназначения, а ее назначение под новый полигон решением правительства региона было изменено несколько лет назад. Напомним, что против размещения по соседству нового полигона активно выступили жители прилегающих населенных пунктов и представители экологической общественности. Всего, как считает Титов, проблема затронет около 10 тысяч семей местных жителей.

Губернатор и его заместитель говорили: «Придите, рассмотрим ваши предложения», рассказывает собеседник редакции. Но тут коронавирусные ограничения. Не могли пробиться к ним, показать какие-то другие территории. У нас предложение: один город один полигон на левом берегу большой, чтобы принимал отходы и с правого, и с левого берега.

Еще одно требование будущих участников схода касается формирования специальной комиссии по подборке территории, более представительной, нежели чиновники правительства и его структурных подразделений.

Туда должны входить не только люди из администрации, но и общественники, и ученые: земельщики, биологи, поясняет Титов. Это будет настоящая комиссия, которая станет всесторонне смотреть на ситуацию.

новости Новосибирска

Мусорные полигоны нужны, но…

Напомним, что в настоящее время в правительстве Новосибирской области идет работа над проектом нового концессионного соглашения, предусматривающего строительство полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула Новосибирского района. Прежний договор концессии, заключенный в 2016 году по тем же объектам в тех же населенных пунктах с ООО «Экология-Новосибирск», был расторгнут весной текущего года. В то же время против потенциального объекта в Раздольном, который так и не был начал, активно выступали местные жители, собственники дачных обществ, экологи и ряд политиков. В результате к 2018 году внести изменения в условия действующего соглашения не получилось ФАС не нашла юридической возможности провести эти корректировки, и до весны 2022-го концессия оставалась в подвешенном состоянии, а правительство области и компания-концессионер при обсуждении ее перспектив, что называется, «переводили стрелки» друг на друга.

 

Ранее редакция рассказывала о замечаниях, которые выдвинули депутаты уже к новой концессии. 

Фото скрин из видео сообщества «Поможем реке Издревая» ВК

379

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : экология утилизация мусора полигон общество власть


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Минцифры области вновь заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

На сей раз речь идёт о закупках у одного поставщика.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

Пока контролирующим органам приходится доказывать факты сговора участников рынка. На это уходит много времени.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Спрос на ипотеку в Новосибирске упал меньше, чем ожидали

Но город впервые оказался на втором месте в округе по договорам долевого участия. В Красноярске жилье в новостройках покупали более охотно.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новые поликлиники подорожали примерно на 30%

В ближайшее время начнется строительство еще четыре поликлиник, по которым область заключала соглашение о государственно-частном партнерстве с ГК «ВИС».
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Систему прогнозирования выработки электростанций создают новосибирские ученые

28/07/2022, 10:39

В Новосибирской области разработают новый пакет мер поддержки цифровой отрасли

27/07/2022, 17:45

Минцифры области вновь заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

27/07/2022, 16:54

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске достроят к концу сентября

27/07/2022, 16:46
Популярное

В Новосибирской области зафиксировали два случая редкого заболевания после покусов клещей

27/07/2022, 15:18

Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»

27/07/2022, 10:10

Самозанятым разрешили вести розничную торговлю в нестационарных торговых обьектах

26/07/2022, 15:06

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»

28/07/2022, 10:52

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

28/07/2022, 10:50

Видеонаблюдение «Ростелекома»: ситуация под контролем

28/07/2022, 10:47
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска