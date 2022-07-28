С отменой ограничений в регионе возобновились протесты против свалок

Запретить строительство мусорного полигона и вернуть предназначенную под него территорию в категорию лесов — с такими требованиями жители прилегающих к месту потенциального полигона населенных пунктов Новосибирского района намерены обратиться к губернатору области, в областную прокуратуру, а также к президенту РФ по итогам схода. Об этом Infopro54 рассказал организатор будущего схода, депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов. Акцию жители планируют провести в конце недели.

По словам собеседника редакции, территория, о которой идет речь, изначально была в зоне лесов и земель сельхозназначения, а ее назначение под новый полигон решением правительства региона было изменено несколько лет назад. Напомним, что против размещения по соседству нового полигона активно выступили жители прилегающих населенных пунктов и представители экологической общественности. Всего, как считает Титов, проблема затронет около 10 тысяч семей местных жителей.

— Губернатор и его заместитель говорили: «Придите, рассмотрим ваши предложения», — рассказывает собеседник редакции. — Но тут коронавирусные ограничения. Не могли пробиться к ним, показать какие-то другие территории. У нас предложение: один город — один полигон на левом берегу большой, чтобы принимал отходы и с правого, и с левого берега.

Еще одно требование будущих участников схода касается формирования специальной комиссии по подборке территории, более представительной, нежели чиновники правительства и его структурных подразделений.

— Туда должны входить не только люди из администрации, но и общественники, и ученые: земельщики, биологи, — поясняет Титов. — Это будет настоящая комиссия, которая станет всесторонне смотреть на ситуацию.

Напомним, что в настоящее время в правительстве Новосибирской области идет работа над проектом нового концессионного соглашения, предусматривающего строительство полигонов в селах Раздольное и Верх-Тула Новосибирского района. Прежний договор концессии, заключенный в 2016 году по тем же объектам в тех же населенных пунктах с ООО «Экология-Новосибирск», был расторгнут весной текущего года. В то же время против потенциального объекта в Раздольном, который так и не был начал, активно выступали местные жители, собственники дачных обществ, экологи и ряд политиков. В результате к 2018 году внести изменения в условия действующего соглашения не получилось — ФАС не нашла юридической возможности провести эти корректировки, и до весны 2022-го концессия оставалась в подвешенном состоянии, а правительство области и компания-концессионер при обсуждении ее перспектив, что называется, «переводили стрелки» друг на друга.

Ранее редакция рассказывала о замечаниях, которые выдвинули депутаты уже к новой концессии.