Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

Автомобильные бренды Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche и ряд других автоконцернов начали отказываться от поставок новых автомобилей дилерам. Эту информацию Autonews.ru подтвердили официально:

— В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав Фольксваген Груп Рус, приостановлены до дальнейшего уведомления. Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии, — подчеркнула Наталья Костюкович, директор по связям с общественностью концерна, в который входят марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley, Lamborghini и Ducati.

Такая ситуация автоматически привела к повышенному спросу на подержанные автомобили. Однако вариантов на вторичном рынке от этого больше не становится, поэтому эксперты ожидаемо прогнозируют повышение цен. И если в начале года ожидаемый рост был равен 15-20%, то сейчас, уверены эксперты, стоит говорить о минимальном повышении в размере 30%, а то и больше.

— Сейчас еще остаются варианты приобретения новых автомобилей по старым ценам – тех, что уже отгружены дилерам на склад. Однако стоит ожидать, что в ближайшее время мы столкнемся с самым крупным дефицитом машин за последние 20 лет. В первую очередь это будет связано с санкциями, из-за которых поставка комплектующих для новых авто станет еще более затруднительной. Вторичный рынок, естественно, отреагирует на это достаточно ощутимым повышением цен, — дают прогноз в сервисе проверки и подбора автомобилей «Автокод».

Все эксперты сходятся во мнении, что откладывать покупку автомобиля не стоит – сейчас еще есть варианты приобрести достойные варианты по доступным ценам. Как ситуация сложится во втором полугодии, аналитики пока прогнозировать не берутся – всё зависит от политической и экономической ситуации в стране.