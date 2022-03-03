Клиенты ВТБ разместили на вкладах и накопительных счетах 900 млрд рублей

Объем привлечения в долларах вырос вдвое. Новые депозиты и накопительные счета открыли свыше 550 тыс. человек.

ВТБ на этой неделе значительно повысил процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе — и по валютным депозитам. Сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21%, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро — 7% годовых. Кроме того, до 21% повысилась базовая ставка по накопительному счету «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями. Проценты по нему начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно.

Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а в день клиенты банка размещают на классических сберегательных продуктах более 300 млрд рублей.

ВТБ (ПАО) работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.