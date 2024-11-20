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Сложные производственные задачи решили искитимские школьники

  • 20/11/2024, 15:53
Сложные производственные задачи решили искитимские школьники
При поддержке Группы «Сибантрацит» в Искитимском районе прошла профильная игра инженерной направленности «Сделай шаг»

Школьники представили проекты, которые разрабатывали по техническим заданиям угледобывающей компании и других промышленных предприятий района, а также новосибирских вузов.

Для района это мероприятие уже давно стало традиционным. Его организаторы – Центр научно-технического творчества детей Искитимского района «Спутник» и школа №4 рабочего поселка Линево, на базе которой проходила игра.

Путем жеребьевки 10 команд-участников получили задачи от предприятий и вузов. На их решение старшеклассникам дали всего одну неделю. За это время школьники должны были изучить тему, разработать проект и защитить его перед экспертным жюри. Сотрудники «Разреза Колыванского» и «Обогатительного комплекса Листвянский» (входят в Группу «Сибантрацит») стали наставниками для четырех команд.

Двум из них предложили разработать нестандартный метод удаления посторонних предметов из движущейся по конвейеру угольной массы. Чтобы помочь ребятам в решении такой сложной задачи, школьников пригласили на экскурсию по предприятию.

Сложные производственные задачи решили искитимские школьники

Детей познакомили с технологией обогащения угля, показали полный цикл производственного процесса – от сортировки до погрузки в вагоны. По итогу команды предложили решение задачи – строительство комплекса по переработке угля на основе рентген технологий с пневматической отсечкой. Чернореченские школьники даже разработали макет этого комплекса.

Еще одну задачу перед молодыми инженерами поставил «Разрез Колыванский». Школьники должны были изучить уникальные свойства антрацита Горловского месторождения и предложить альтернативные методы его применения.

«Узнав, что при сгорании антрацит образует много тепла, при этом практически не выделяя дыма, мы решили попробовать использовать его при изготовлении свечи, – рассказывает Елена Внуковская, участница команды школы с. Завьялово. – Проведенные нами опыты показали, что свеча с антрацитом горит практически в два раза дольше».

Сложные производственные задачи решили искитимские школьники

Жюри высоко оценило такое интересное решение. По итогам игры завьяловские школьники заняли второе призовое место.

По словам наставника ребят и эксперта игры, главного геолога «Разреза Колыванского» Вадима Редькина, участники сделали весомый шаг к покорению инженерных профессий:

«На подготовку у детей было меньше недели, но несмотря на это все команды успешно справились с заданием. Презентация проектов была технически жаркой – дополнялась вопросами, комментариями и, конечно же, аплодисментами. Надеюсь, участники не остановятся на достигнутом, будут дальше развивать свои идеи и, возможно, в дальнейшем кого-то из них мы с гордостью будем называть «коллегой».

Сложные производственные задачи решили искитимские школьники

Все команды получили дипломы и памятные призы от предприятий-наставников. А старшеклассники, которые успешно проявили себя в игре «Сделай шаг», в ближайшее время попробуют свои силы в региональном треке Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Как отмечает директор Центра научно-технического творчества детей «Спутник» Наталья Княжева, игра «Сделай шаг» проходит уже седьмой год подряд, и Группа «Сибантрацит» является ее неизменным социальным партнером:

«В этом году мы включили данное мероприятие в программу «Инженерной школы «Сибантрацита». Это большой образовательный проект, который компания и Фонд «Сибантрацит содействие» реализуют совместно с нашим Центром на территории Искитимского района. Он состоит из нескольких модулей, рассчитанных практически на все возрастные группы детей – от дошкольников до старшеклассников. В ходе занятий дети погружаются в инженерные темы, изучают основы робототехники и программирования».

Значимость данного образовательного проекта сложно переоценить. Такая активная профориентационная работа безусловно помогает детям определиться с выбором профессии, а предприятиям привлечь молодые кадры.

Фото предоставлены компанией Сибантрацит. Автор фото: Екатерина Тимофеева

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : Сибантрацит


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