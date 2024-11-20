В Новосибирске возобновлено следствие по делу застройщика «Новомарусино»

Сегодня Ленинский районный суд Новосибирска возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении застройщика микрорайона «Новомарусино» Вадима Варвянского. Расследование продолжено в связи с поступлением ответа на судебный запрос. Такую информацию опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

— Судебное заседание по ходатайству стороны защиты для ознакомления с поступившими документами и для подготовки к судебным прениям сторон, дело отложено до 25 ноября, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 2019 году строительная компания Вадима Варвянского ООО «Доступное жилье Новосибирск» была признана банкротом. Компания являлась застройщиком ЖК «Новомарусино», к возведению которого она приступила в 2013 году. Проект предусматривал строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Но после неоднократной сдвижки сроков сдачи, недостроенными оказались шесть многоквартирных домов, а обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В проблемных домах было продано 726 квартир. Одним из дольщиков являлась мэрия, которая приобрела в проекте Варвянского 126 квартир за 234 млн руб. для расселения ветхих и аварийных домов.

В результате на землю, где планировалось возвести ЖК, было наложено обременение. Тогда в «Промсвязьбанке» сообщалии, что кредитные средства под залог земли получало не само ООО «ДЖН», а аффилированное с ним ООО «Центр жилищного стального строительства». Кредит остался непогашенным, а ситуация с обременением не позволяла запустить процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов.

В 2019 году «ДЖН» признали банкротом и ввели конкурсное производство. На тот момент общая задолженность застройщика перед кредиторами составляла 40 миллионов рублей. В 2020 году часть домов в Новомарусино достроили на средства публично-правовой компании «Фонд».

В 2021 году ООО «Доступное жилье Новосибирск выставил на торги дебиторскую задолженность четырех компаний. Согласно, данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупная сумма долга составляла на тот момент более 520 млн. рублей. Тогда же Вадима Варвянского арестовали. Ему были представлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК, в картотеке суда фигурируют ст. 177 УК РФ (злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере) и 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Позднее бывшего застройщика перевели под домашний арест.

Летом 2022 года Арбитражный суд взыскал с Варвянского почти 15 миллионов рублей в пользу учрежденной им компании. Помимо долга перед дольщиками, компания задолжала зарплату своими сотрудниками на общую сумму 13,6 миллионов рублей. Выплатить долг по зарплате тогда удалось также за счет средств ППК «Фонд». В конце 2022 года суд вернул дело прокурорам для устранения замечаний.

ООО «Доступное Жилье Новосибирск» входит в топ-10 крупнейших должников мэрии по платежам за аренду земли.

Ранее редакция рассказывала о том, что дело о хищении более 900 млн рублей у дольщиков ЖК «Покровский» передано в суд.