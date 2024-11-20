Эксперт дал прогноз последствий оттока мигрантов из Новосибирска

Согласно данным Новосибирскстата за первое полугодие 2024 года, в регион из стран Средней Азии прибыло на 2,5 тысячи мигрантов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2023-м приехало 9085 иностранцев, то в текущем — 6555.

Эксперты считают, что из-за ужесточения миграционной политики и активной депортации нелегалов сокращение числа иностранных специалистов в Новосибирской области продолжится, что неизбежно отразится на рынке труда в регионе.

— Для таких мегаполисов, как Москва и Новосибирск, сокращение числа мигрантов будет определённой проблемой. В Москве проводились исследования, которые показали, что мигранты практически не конкурируют с местным населением по рабочим местам. Они сидят в определённых нишах, в которые при существующем уровне заработных плат и других всяких вещей коренные жители не хотят идти. Кроме того, в стране в целом, особенно по рабочим специальностям, наблюдается значительный дефицит кадров. Поэтому рынок труда, безусловно, ощутит эти перемены, — заявил BFM-Новосибирск научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

По его мнению, проблемы из-за сокращения числа иностранных специалистов могут оказывать влияние на рынок от нескольких месяцев до года. Больше всего это коснётся строительной и торговой сфер.

Напомним, в ноябре 2024 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, запрещающее мигрантам работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, в такси и дошкольных учреждениях. Новосибирским работодателям дали срок до 1 марта 2025 года, чтобы привести в соответствие с законодательством численность используемых гастарбайтеров.

Стоит отметить, что с 20 ноября Роскомнадзор без суда будет блокировать сайты, предлагающие незаконные услуги для мигрантов — для этого достаточно требования генпрокурора. В сети гастрабайтерам предлагают купить миграционные документы, медицинские справки, патенты, разрешения на работу и другие документы, которые нужны, чтобы пребывать в РФ легально.

Кроме того, сейчас в Госдуме обсуждают законопроект, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. При зачислении в образовательные учреждения юных иностранцев так же планируют проверять на законность их пребывания в России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили установить контроль за передвижениями гастарбайтеров по России с помощью цифрового профиля. В профиле предполагается обозначено место трудоустройства мигранта, регион и населённый пункт, где осуществляет деятельность пригласившее этого человека предприятие. Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с неуплатой налогов со стороны иностранных специалистов и с мигрантами-бездельниками.