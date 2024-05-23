Смерть разбившихся в ДТП на трассе под Новосибирском людей попала на видео

Новосибирская госавтоинспекция опубликовала страшные кадры трагедии, которая произошла на трассе в Чановском районе.

― На 1063-м километре дороги «Иртыш» произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и грузовика Volvo. За рулём легкового автомобиля находился 47-летний мужчина, ― сообщили в ГИБДД.

В результате жесткой аварии, которая попала на регистратор стокнувшегося авто, водитель и 32-летний пассажир погибли на месте. Еще одна женщина была госпитализирована с различными травмами в ближайшую больницу.

На кадрах видно, что легковушка при обгоне выехала на полосу встречного движения. Грузовик пытался избежать ДТП, но ему не удалось. Рено превратился в груду металла.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются эксперты и следователи.