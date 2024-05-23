Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию региона на Днях культуры Новосибирской области в Республике Беларусь

Губернатор поблагодарил господина Посла за помощь в организации богатой на мероприятия программы поездки новосибирской делегации.

«Мы выполняем те договорённости, которые были достигнуты в октябре прошлого года. Это было предложение Президента Белоруссии Александра Лукашенко – о проведении взаимных дней культуры, поэтому, после наших мероприятий здесь, в сентябре этого года пройдут Дни культуры Республики Беларусь в Новосибирской области. Мы свою программу постарались максимально насытить, чтобы представить белорусам всё многообразие культуры Новосибирской области. Спасибо белорусской стороне за то, что нам предоставили разные площадки, в том числе уличные – постараемся всесторонне порадовать жителей Республики», – заверил Андрей Травников.

Властями региона в рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь в Минске и других городах Белоруссии организованы выставки новосибирских музеев и галерей, мероприятия наших театров, оркестров, музыкальных коллективов и Новосибирского колледжа культуры и искусств.

Гастроли Государственного Сибирского русского народного хора пройдут в Белоруссии в рамках Дней культуры Новосибирской области с 23 по 26 мая. Белорусскому зрителю Сибирский русский народный хор представит сразу две концертных программы. «Приношение подвигу» – это благодарность и восхищение стойкостью белорусов и самоотверженностью сибиряков, участвовавших в боях за освобождение братского народа от немецко-фашистских захватчиков 80 лет назад.

Вторая программа – «Сибирская вольница» – будет представлена по многочисленным просьбам белорусских друзей. Это – своеобразный срез культурных традиций казаков Сибири, авторское осмысление процесса влияния традиционной культуры народов региона на формирование и развитие казачества.

Напомним, что по итогам визита правительственной делегации во главе с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в Новосибирскую область (26-27 апреля 2023 года) и визита делегации Новосибирской области в Республику Беларусь (9-12 октября 2023 года) был достигнут ряд двусторонних договорённостей и подписаны протоколы поручений в гуманитарной сфере, в отрасли промышленной кооперации, организации ярмарок, модернизации парка общественного транспорта Новосибирска, в сфере ЖКХ, строительства, АПК, научного, медицинского, образовательного и культурного сотрудничества.