Искитимцы предлагают построить металлопрокатный завод за пределами города

В Искитиме проходит митинг против строительства в городе металлопрокатного завода.

— Мы не против строительства завода. Пожалуйста, стройте, но за чертой города, — заявляют люди.

Сейчас предприятие планируют разместить на площадке бывшего «Искитимского шиферного завода». Она расположена на стыке Северного и Центрального микрорайонов, недалеко от центра города.

— Пока никаких ответов нет. Мы видим, что на площадке бывшего шиферного завода инвестор сносит старые цеха, разбирает завалы. Наше предложение о выносе нового предприятия за пределы города, чтобы не ухудшать экологическую обстановку в Искитиме, никто не слышит, — заявил он.

Как пояснил Infopro54 член инициативной группы Андрей Видмер, полторы недели назад жители направили обращение в общественную приемную администрации президента России с просьбой помочь в решении этого вопроса. На этой неделе обращение было направлено в прокуратуру, в Минприроды. Кроме того, члены инициативной группы подали личные обращения в общественную приемную президента.

На вопрос корреспондента Infopro54, если варианты площадки за городом, куда инициативная группа предлагает «посадить» новое предприятие, Андрей Видмер отметил, что у общественников таких предложений нет, а власти с ними на эту тему говорить не хотят.

На минувшей неделе инициативная группа приостановила онлайн-сбор подписей против строительства завода на территории города. На тот момент под петицией подписались 5974 человек.

О том, что ООО «Южносибирский металлопрокатный завод» построит в Искитиме завод по производству изделий из черного металла мощностью 50 тысяч тонн продукции в год стало известно в феврале 2022 года. Как сообщала пресс-служба Фонда развития промышленности, общий объем инвестиций в проект составлял на тот момент 1 млрд рублей, из них 483 млн был готов предоставить фонд. Городские власти Искитима сейчас озвучивают объем инвестиций в 5 млрд рублей.

По данным правительства Новосибирской области, предприятие планируется запустить в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Искитима собирают подписи против строительства металлопрокатного завода.