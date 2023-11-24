Смертельное ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Один водитель скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Трагедия случилась 24 ноября около 3 часов ночи. 34-летний водитель «Daewoo Nexia», ехал по трассе «Сибирь» со стороны Кемерово. При выезде на встречную полосу он столкнулся с «Honda Freed» под управлением 54-летнего водителя. После чего автомобиль «Daewoo» влетел в попутным автомобиль «Мan».

— Водитель «Daewoo» скончался, а его пассажиры получили травмы. Травмирована также пассажирка Нondа, — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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