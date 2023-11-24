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Застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске

  • 24/11/2023, 12:29
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Застройщиков новых домов обязали делать взносы на соцобъекты в Новосибирске
Острую проблему школ и детских садов в городе теперь будут решать еще до выдачи разрешений на строительство.

Нет соцобъекта — нет разрешения

Выдача новых разрешений на строительство многоквартирных домов в Новосибирске остановлена. Последние две недели эти документы строительным компаниям не выдаются. Как пояснил председатель комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска Сергей Трубников, прокуратура считает, что жилищное строительство возможно только при соблюдении норм обеспеченности жильцов будущих домов социальными объектами. Этот вопрос уже прошел судебную инстанцию и находится на особом контроле как в прокуратуре, так и в органах власти города и области.

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— Сегодня у нас возникла пауза с выдачей разрешений на строительство. Архитектурно-строительная инспекция получила представление, что нужно приостановить выдачу. Но, думаю, что эта пауза надолго не затянется, так как строители уже довольно напряженные. У них существуют определенные отношения с банками, предоставляющими финансирование, — сообщил на заседании комиссии начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

Он пояснил, что напряжение, которое привело к сложившейся ситуации, нарастало в Новосибирске в связи с активной выдачей разрешений на жилищное строительство, а также активной комплексной застройкой на окраинах города, от которого отставало возведение школ и детсадов.

— Это ненормально, когда в школе на 1100 мест обучается 3700 детей, как на Плющихе. Позиция прокуратуры: не выдавать разрешения на строительство или отзывать их на таких территориях, пока не будут построены новые школы и детсады, — подчеркнул Кондратьев.

Для решения этого вопроса в муниципалитете была создана рабочая группа, которая в течение 2-3 квартала 2023 года провела уже более 10 заседаний. На них приглашались строительные организации, которые обращались за разрешениями на строительство.

На сегодняшнем этапе за каждый квадратный метр жилья, которые планирует построить застройщик, он должен заплатить 2300 рублей на социальные объекты.

По словам Кондратьева, застройщик может выплатить этот социальный взнос тремя способами:

  • внести наличными деньгами,
  • выкупить частные дома и землю и передать городу резервы для строительство социальных объектов
  • подготовить проект социального объекта, пройти Главгосэкспертизу, чтобы город по различным программам привлекал федеральное финансирование на его строительство

— На сегодняшний день у нас заключено 27 соглашений с застройщиками, которые в перспективе позволят осуществить строительство 10600 мест для школьников в Новосибирске,  — заявил Алексей Кондратьев. — В рамках соглашений планируется проектирование 9 школ на 7150 мест. По сумме в рамках подписанных соглашений застройщики отвлекли от строительства жилья в виде социальных взносов, порядка 500 млн рублей.

Где и что построят

В список объектов в создании которых уже согласились поучаствовать застройщики Новосибирска вошли следующие:

  • Школа на Есинина, 10
  • Школа на Высоцкого
  • Школа на Выборной
  • Школа №120 на Дуси Ковальчук
  • Школа на Виктора Уса, где уже делается проект и заложены средства на 2025 год
  • Школа на Большевистской — в развитие ЖК «Европейский берег»
  • Школа на Плющихинском жилмассиве на 1500 мест
  • Школа на Титова на 1100 — заключено соглашение с ЗАО «КПД Газстрой», объект проектируется
  • Детский сад на Московской — проектируется инвестором, земельные участки предоставлены для города
  • Проектирование лицея №111 — ООО «СК Вира Строй» и компания Тимура Саттарова
  • Проектирование школы на Лебедевского,5 — «СК Вира Строй»

Есть ситуации выкупа земельных участков внутри резервов:

  • На Дивногорском жилмассиве застройщик выкупает два частных дома для того, чтобы в участок вписалась новая школа
  • На Сузунской застройщик до 1 квартала 2024 года выкупит все земельные участки и передаст их городу для строительства школы
  • По Сухарной инвестор выкупает дома и передает городу под строительство соцобъекта
  • По ул 2-я Обская инвестор выкупает дома и передает городу
  • На Междуреченской ТДСК уже передала в муниципальную собственность участок для проектирования и строительства школы, а также детского сада, в счет социальных взносов

Кроме того, часть застройщиков выполняют работы по капитальному ремонту действующих объектов с их вовлечением в среднее образование:

ООО «СибирьИнвест» осуществляет капремонт здания и во втором квартале 2024 года сдаст 280 дополнительных школьных мест. Объем инвестиций порядка 150 млн рублей.

На Ереванской, 14, Красноуфимской, в гимназии №5 на Академической, школе №7 на Лежена, Школа №102 также ведутся работы по капремонту и изменению объема наполняемости школ. В рамках заключенных соглашений ведутся работы по ремонту объектов дополнительного образования. В городе также сохраняется практика строительства и передача безвозмездно в муниципальную собственность социальных объектов. Чаще всего речь идет о встроенных в жилые дома детских садах на несколько десятков мест.

Коэффициент социального взноса

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Кроме того, Алексей Кондратьев отметил, что сейчас подготовлена методика расчета социального взноса для застройщиков в зависимости от места строительства. К примеру, в центральной части города взнос в перспективе может составить 8000 рублей с квадратного метра, а в районах комплексной застройки — 2300. Сейчас эта методика будет согласовываться с прокуратурой и правительством региона. На следующей неделе формат работы с застройщиками будет обсуждаться в Минстрое Новосибирской области.

— Социальный взнос будут вносить все застройщики. Не зависимо от того, где они строят. Эти средства специальная комиссия, после консультаций с департаментом образования, будет направлять на решение проблемы с соцсобъектами в тех местах, где они необходимы, — подчеркнул Кондратьев.

По словам чиновника, карту с коэффициентами социального взноса по районам города муниципалитет рассчитывает получить в январе – феврале 2024 года.

Судя по комментариям застройщиков – депутатов горсовета, которые присутствовали на заседании комиссии, особых возражений против социального взноса у строительного сообщества города нет, так как все понимают, что при отсутствии соцобъектов цена на новостройки падает. Ключевой вопрос сейчас заключается в коэффициентах взноса для разных районов города.

Ранее редакция сообщала о том, что резко сократилось количество заявок на строительство новых объектов в Новосибирске. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительство школ социальный взнос для застройщиков социальные объекты разрешение на строительство новостройки Новосибирска Алексей Кондратьев.


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