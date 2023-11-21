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Сбитый на дороге мальчик загадочно исчез с места ДТП в Новосибирске

  • 21/11/2023, 16:38
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Сбитый на дороге мальчик загадочно исчез с места ДТП в Новосибирске
Женщина-водитель сама вызвала на место происшествия ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие с необычной развязкой случилось 21 ноября в Заельцовском районе.

― В 12 часов 17 минут водитель-женщина автомобиля «Тойота» двигалась по улице Д. Ковальчук со стороны ул. Дачная в сторону ул. Плановая. В пути следования совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал предположительно 10-летний мальчик, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Школьник не дождался приезда ГИБДД и скрылся с места аварии. Возможно, ребенок находился в шоковом состоянии и испугался. Женщина вызвала инспекторов ГИБДД, которые теперь устанавливают личность сбежавшего мальчика и обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : школьник пешеход ДТП


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