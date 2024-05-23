Смертельное ДТП произошло в Чановском районе

В Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По информации ГИБДД региона, на 1063-м километре дороги «Иртыш» произошло столкновение автомобиля Renault Logan и грузовика Volvo. За рулём легкового автомобиля находился 47-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Renault Logan и его 32-летний пассажир скончались на месте. 47-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее редакция сообщала о том, что грузовик въехал в АЗС и загорелся под Новосибирском.