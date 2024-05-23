Смертельное ДТП произошло в Чановском районе

В Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
По информации ГИБДД региона, на 1063-м километре дороги «Иртыш» произошло столкновение автомобиля Renault Logan и грузовика Volvo. За рулём легкового автомобиля находился 47-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Renault Logan и его 32-летний пассажир скончались на месте. 47-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее редакция сообщала о том, что грузовик въехал в АЗС и загорелся под Новосибирском.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru