Грузовик въехал в АЗС и загорелся под Новосибирском

В Новосибирской области грузовик въехал в здание АЗС и загорелся.

По информации ТУАД по Новосибирской области, ДТП произошло на дороге «Новосибирск-Садовый», перед выездом с Северного обхода в сторону Новосибирска. Грузовой автомобиль объезжал стоящую на обочине Газель и не справился с управлением.

В результате грузовик снёс ограждение и светофор со столбом освещения, после чего въехал в здание АЗС. После столкновения машина загорелась.

В результате ДТП никто не пострадал.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка дороги, так как там ведутся дорожные работы.

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