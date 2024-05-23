Грузовик въехал в АЗС и загорелся под Новосибирском

В Новосибирской области грузовик въехал в здание АЗС и загорелся.
По информации ТУАД по Новосибирской области, ДТП произошло на дороге «Новосибирск-Садовый», перед выездом с Северного обхода в сторону Новосибирска. Грузовой автомобиль объезжал стоящую на обочине Газель и не справился с управлением.
В результате грузовик снёс ограждение и светофор со столбом освещения, после чего въехал в здание АЗС. После столкновения машина загорелась.
В результате ДТП никто не пострадал.
Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка дороги, так как там ведутся дорожные работы.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина на джипе влетела в торговый павильон в Новосибирске.
Источник фото: ТУАД по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru