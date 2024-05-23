Учителю новосибирской школы объявили выговор за задания на украинском языке

Скандал с украинскими задачами произошел в новосибирской школе № 1. Учитель раздала ребятишкам распечатанные листы с домашкой, а когда те принесли задание домой, то некоторые родители были сильно возмущены. Причиной негодования стал текст задач, который был напечатан на украинском языке.

― Никакого злого умысла в произошедшем не было, ― сообщили VN.ru в департаменте образования мэрии.

Оказалось, что педагог случайно распечатала из интернета именно эти упражнения. Она смотрела на цифры, а не текст, тем более, что он очень похож на русский. Учительница извинилась перед родителями за свою оплошность. В школе даже организовали собрание по этому поводу, где объяснили отсутствие всякого злого умысла в данном ЧП.

Департамент образования на всякий случай дисциплинарно наказал педагога с формальной причиной, объяснив это тем, что нельзя использовать для обучения материалы из неизвестных источников.

Но больше всего педагогу все-таки досталось в родительских чатах и социальных сетях. Там женщину чуть не причислили к врагам народа. Но нашлись и заступники, которые призывали не раздувать из мухи слона, а отнестись к ситуации с пониманием.