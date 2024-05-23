Учителю новосибирской школы объявили выговор за задания на украинском языке

Скандал с украинскими задачами произошел в новосибирской школе № 1. Учитель раздала ребятишкам распечатанные листы с домашкой, а когда те принесли задание домой, то некоторые родители были сильно возмущены. Причиной негодования стал текст задач, который был напечатан на украинском языке.
― Никакого злого умысла в произошедшем не было, ― сообщили VN.ru в департаменте образования мэрии.
Оказалось, что педагог случайно распечатала из интернета именно эти упражнения. Она смотрела на цифры, а не текст, тем более, что он очень похож на русский. Учительница извинилась перед родителями за свою оплошность. В школе даже организовали собрание по этому поводу, где объяснили отсутствие всякого злого умысла в данном ЧП.
Департамент образования на всякий случай дисциплинарно наказал педагога с формальной причиной, объяснив это тем, что нельзя использовать для обучения материалы из неизвестных источников.
Но больше всего педагогу все-таки досталось в родительских чатах и социальных сетях. Там женщину чуть не причислили к врагам народа. Но нашлись и заступники, которые призывали не раздувать из мухи слона, а отнестись к ситуации с пониманием.
Источник фото: с сайта Сиб.фм.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru