Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Новосибирском районе

В Барабинском районе Новосибирской области лоб в лоб столкнулись авто и грузовик.

Утром 29 августа 25-летний водитель Honda Accord ехал из Новосибирска в сторону Омска. На 1126-м километре дороги «Иртыш» он решился на обгон и столкнулся с грузовиком Dong Feng под управлением 52-летнего мужчины.

―В результате ДТП водитель Honda скончался в машине скорой помощи. 22-летняя пассажирка машины доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, ― прокомментировали в ГАИ региона.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что МВД задержало банду автоподставщиков в Новосибирске, которые успели инсценировать 16 ДТП.