Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Новосибирском районе

В Барабинском районе Новосибирской области лоб в лоб столкнулись авто и грузовик.
Утром 29 августа 25-летний водитель Honda Accord ехал из Новосибирска в сторону Омска. На 1126-м километре дороги «Иртыш» он решился на обгон и столкнулся с грузовиком Dong Feng под управлением 52-летнего мужчины.
―В результате ДТП водитель Honda скончался в машине скорой помощи. 22-летняя пассажирка машины доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, ― прокомментировали в ГАИ региона.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что МВД задержало банду автоподставщиков в Новосибирске, которые успели инсценировать 16 ДТП.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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