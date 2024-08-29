Глава Станционного сельсовета, укравший чужой забор, отстранен от должности

Главу Станционного сельсовета Новосибирского района отстранили от занимаемой должности в связи с обвинением в тяжком преступлении.

― По ходатайству второго отдела по расследованию особо важных дел следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области судом глава Станционного сельского совета Новосибирского района отстранен от занимаемой должности на период расследования уголовного дела. К нему также применены меры пресечения в виде запрета определенных действий, ― прокомментировали в СК региона.

Теперь Хабибуллину запрещено даже входить в здание администрации, общаться с сотрудниками и выезжать за пределы области.

Данное ходатайство поддержала прокуратура.

Ранее редакция рассказывала, что глава сельсовета приказал демонтировать забор местного жителя. Конструкцию спрятали на территории администрации. Ущерб собственнику оценивается в 1 млн рублей.