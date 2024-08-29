Мэрия Новосибирска не будет увольнять директора «Спецавтохозяйства»

Мэрия Новосибирска не намерена расторгать трудовой контракт с гендиректором МУП «Спецавтохозяйство» Александром Южаковым. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили департаменте правовой и кадровой работы муниципалитета.

— Принятие начальником структурного подразделения мэрии Новосибирска решения о назначении Александра Южакова руководителем МУП «САХ» вызвано необходимостью оперативного замещения вакансии для организации бесперебойного функционирования указанного предприятия в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области и недопущения возникновения экологической катастрофы в летний период аномально жарких температур, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, прокуратура в середине августа внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву с требованием о расторжении трудового договора с новым директором МУП «Спецавтохозяйство». Причиной стало нарушение закона о противодействии коррупции. По данным ведомства, на момент назначения главой муниципального предприятия Южаков был руководителем четырех и учредителем пяти коммерческих организаций.

В мэрии подчеркнули, что сразу после трудоустройства Александр Южаков «принял безотлагательные меры, направленные на обеспечение исполнения требований закона, предъявляемых к руководителям муниципальных унитарных предприятий».

— В настоящее время Южаков не является учредителем (участником), а также руководителем юридических лиц, что подтверждается сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, — подчеркнули в мэрии. — Выявленные прокуратурой Новосибирской области нарушения, по факту которых внесено представление, устранены в полном объеме. В настоящее время предусмотренных законом оснований для увольнения руководителя МУП «САХ» не имеется.

Напомним, Александр Южаков вступил в должность директора регионального оператора по вывозу ТКО в Новосибирской области МУП «САХ» 17 июля. За день до этого в городе закрыли один из двух мусорных полигонов.

Предыдущий директор МУП «САХ» Андрей Зыков был арестован в апреле. После него в статусе исполняющего обязанности компанию возглавлял Андрей Колмаков.

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