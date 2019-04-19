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АО «РЭС» — участник расширенного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике

  • 19/04/2019, 17:03
В нем приняли участие более 40 специалистов.

АО «РЭС» - участник расширенного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике16 апреля 2019 года в Москве состоялось расширенное совместное заседание Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике на тему: «Технологическое присоединение «льготной» категории заявителей: пути повышения экономической эффективности».

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, ФАС России, научного сообщества и предприятий топливно-энергетического комплекса. На совещании по вопросам повестки дня выступила Балан Яна Николаевна — генеральный директор акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области.

В целом, в расширенном совместном заседании Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике приняли участие более 40 специалистов.

Фото: Пресс-служба компании

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