Смотрите весну: в марте Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах, детективы и фэнтези

Разобраться в психологии семейных отношений или распутать клубок криминальных связей, окунуться в мир китайского средневекового фэнтези или вспомнить первые свидания и даже побывать на незабываемой свадьбе зрителям помогут кинопремьеры марта.

В центре внимания российского сериала «Хэдшот» (18+) — замкнутый подросток Денис, который преображается до неузнаваемости в киберпространстве.

Сразу после кинотеатрального проката, со 2 марта, в Wink можно будет посмотреть российский криминальный триллер «Один настоящий день» (16+). Циничный карьерист Капитонов живет по правилам своего коррумпированного следственного подразделения, не прочь манипулировать уликами и свидетельствами ради нужного результата.

В центре комедии на вечную тему «Знакомство родителей» (16+) свадьба, к которой готовятся Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси). Затевая традиционное знакомство родителей, они не догадываются, что те не только давно знают друг друга, но их связывает между собой множество секретов, которые никто не хотел бы ворошить. Второй сезон французского сериала «Тиндер-80» (18+) снова переносит зрителей в ностальгические и по-своему прекрасные 1980-е годы, где технологии были другими, но желания людей — такими же, как сегодня.

В первый весенний месяц в Wink появится четвертая часть приключенческой детективной эпопеи «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней» (18+). Фильмы снимаются в Китае по знаменитой серии исторических детективов нидерландского дипломата и синолога Роберта ван Гулика. В марте зрителей ждет еще одна китайская картина — боевик «Путешествие на Запад. Поединок веры» (16+).

Боевая во всех смыслах комедия «Моя пиратская свадьба» (18+) рассказывает о том, как сделать обычную брачную церемонию незабываемой. Продолжит тему семейных отношений драма «Сын» (18+). Предыдущая работа драматурга Флориана Зеллера, фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, была удостоена двух «Оскаров».

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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